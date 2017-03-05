Источник: Глушаков может не сыграть с «Анжи» из-за травмы бедра
МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Футболист московского «Спартака» Денис Глушаков, замененный на 82-й минуте матча с «Краснодаром», может пропустить встречу чемпионата России с махачкалинским «Анжи», игрок травмировал приводящую мышцу бедра. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.
В воскресенье в матче 18-го тура чемпионата России «Спартак» и «Краснодар» сыграли вничью со счетом 2:2.
«Глушаков травмировал приводящую мышцу бедра. Завтра он пройдет МРТ. Вероятно, он пропустит следующий матч», — сообщил ТАСС источник.
«Спартак» до перерыва на матчи сборных проведет две встречи чемпионата России. 12 марта
«Спартак» продолжает лидировать в турнирной таблице, на пять очков опережая «Зенит».
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