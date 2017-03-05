Источник: Глушаков может не сыграть с «Анжи» из-за травмы бедра

В воскресенье в матче 18-го тура чемпионата России «Спартак» и «Краснодар» сыграли вничью со счетом 2:2.

«Глушаков травмировал приводящую мышцу бедра. Завтра он пройдет МРТ. Вероятно, он пропустит следующий матч», — сообщил ТАСС источник.

«Спартак» до перерыва на матчи сборных проведет две встречи чемпионата России. 12 марта красно-белые сыграют дома с «Анжи», 18 марта проведут гостевую встречу с московским «Локомотивом». Матч Россия — Бельгия пройдет 28 марта в Сочи.

«Спартак» продолжает лидировать в турнирной таблице, на пять очков опережая «Зенит».