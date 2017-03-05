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5 марта 2017, 21:01 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Источник: Глушаков может не сыграть с «Анжи» из-за травмы бедра

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Футболист московского «Спартака» Денис Глушаков, замененный на 82-й минуте матча с «Краснодаром», может пропустить встречу чемпионата России с махачкалинским «Анжи», игрок травмировал приводящую мышцу бедра. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В воскресенье в матче 18-го тура чемпионата России «Спартак» и «Краснодар» сыграли вничью со счетом 2:2.

«Глушаков травмировал приводящую мышцу бедра. Завтра он пройдет МРТ. Вероятно, он пропустит следующий матч», — сообщил ТАСС источник.

«Спартак» до перерыва на матчи сборных проведет две встречи чемпионата России. 12 марта красно-белые сыграют дома с «Анжи», 18 марта проведут гостевую встречу с московским «Локомотивом». Матч Россия — Бельгия пройдет 28 марта в Сочи.

«Спартак» продолжает лидировать в турнирной таблице, на пять очков опережая «Зенит».

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