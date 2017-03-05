Массимо Каррера: «Краснодар» — выдающаяся команда
Главный тренер «Спартака» после ничьей в матче против «Краснодара» заявил, что обе команды играли на победу и показали хороший футбол.
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— «Краснодар» провел хороший матч, он играет в Лиге Европы, это выдающаяся команда, — отметил Каррера. — Нам было нелегко. Обе команды играли на победу и показали хороший футбол.
— Вы заменили Глушакова на Мельгарехо. Почему?
— Я не хотел рисковать Глушаковым, потому что он получил травму.
— Игра «Спартака» распадалась на активные и пассивные фазы. Это происходило
— «Краснодар» очень опасен при контратаках. Мы должны были атаковать так, как планировали, но с учетом действий «Краснодара».
— Как считаете, правильно ли вел себя «Спартак» в те периоды, когда вел в счете?
— Я думаю, да. Было два эпизода у «Краснодара» — наш автогол и пенальти. А так мы действовали хорошо на поле.
— Ещенко был словно не в своей тарелке. Это так?
— При первом голе нам немного не повезло. Я доволен Ещенко. Он не нападающий, не должен забивать голы, он должен обороняться. Может, должен улучшить свои навесы.
— Почему «Спартак» сыграл именно в такой схеме? И почему Луиз Адриану уже целует спартаковский ромбик?
— Каждый матч особенный. Я решил сыграть в два нападающих, чтобы внести сомнения в защиту «Краснодара». В каждом матче, в зависимости от соперника, мы определяем состав и его действия. Луиз Адриану хорошо влился в состав, он играет с нами давно. Я рад этому.
— Насколько эффективным стал перевод Александра Самедова налево во втором тайме? Как оцените игру Самедова после возвращения в «Спартак»?
— Я поменял фланг для Самедова, потому что он лучше атаковал.
— Выполняют ли Зе Луиш и Адриану схожие функции или
— Они разные нападающие. И тот, и другой могут играть и спереди, и сзади.
— На матч приехали 15 тысяч болельщиков за тысячу километров. Видели ли вы такое в Италии?
— Я рад, что приехало так много народу поддержать нас. Мы сделаем все, чтобы достичь нашей цели.
— Какой цели?
— Нашего максимума. Мы должны выигрывать. В конце чемпионата увидим, каким является наш максимум. Самое главное, чтобы в конце сезона у нас не было сожаления по
Екатерина ПОТАПОВА из Краснодара.
|5.03.2017 16:30
|Зрители 31250
|основной раунд: 18-й тур
|Арена Краснодар
|Игорь Шалимов
|Массимо Каррера
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|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|4
|5
|Удары (всего)
|8
|3
|Удары в створ
|5
|5
|Угловые
|4
|10
|Фолы
|13
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
|Боковой судья
|Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург, Россия)
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