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— «Краснодар» провел хороший матч, он играет в Лиге Европы, это выдающаяся команда, — отметил Каррера. — Нам было нелегко. Обе команды играли на победу и показали хороший футбол.

— Вы заменили Глушакова на Мельгарехо. Почему?

— Я не хотел рисковать Глушаковым, потому что он получил травму.

— Игра «Спартака» распадалась на активные и пассивные фазы. Это происходило из-за хозяев?

— «Краснодар» очень опасен при контратаках. Мы должны были атаковать так, как планировали, но с учетом действий «Краснодара».

— Как считаете, правильно ли вел себя «Спартак» в те периоды, когда вел в счете?

— Я думаю, да. Было два эпизода у «Краснодара» — наш автогол и пенальти. А так мы действовали хорошо на поле.

— Ещенко был словно не в своей тарелке. Это так?

— При первом голе нам немного не повезло. Я доволен Ещенко. Он не нападающий, не должен забивать голы, он должен обороняться. Может, должен улучшить свои навесы.

— Почему «Спартак» сыграл именно в такой схеме? И почему Луиз Адриану уже целует спартаковский ромбик?

— Каждый матч особенный. Я решил сыграть в два нападающих, чтобы внести сомнения в защиту «Краснодара». В каждом матче, в зависимости от соперника, мы определяем состав и его действия. Луиз Адриану хорошо влился в состав, он играет с нами давно. Я рад этому.

— Насколько эффективным стал перевод Александра Самедова налево во втором тайме? Как оцените игру Самедова после возвращения в «Спартак»?

— Я поменял фланг для Самедова, потому что он лучше атаковал.

— Выполняют ли Зе Луиш и Адриану схожие функции или кто-то должен играть в подыгрыше?

— Они разные нападающие. И тот, и другой могут играть и спереди, и сзади.

— На матч приехали 15 тысяч болельщиков за тысячу километров. Видели ли вы такое в Италии?

— Я рад, что приехало так много народу поддержать нас. Мы сделаем все, чтобы достичь нашей цели.

— Какой цели?

— Нашего максимума. Мы должны выигрывать. В конце чемпионата увидим, каким является наш максимум. Самое главное, чтобы в конце сезона у нас не было сожаления по каким-либо поводам.

Екатерина ПОТАПОВА из Краснодара.