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5 марта 2017, 20:31 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Массимо Каррера: «Краснодар» — выдающаяся команда

Главный тренер «Спартака» после ничьей в матче против «Краснодара» заявил, что обе команды играли на победу и показали хороший футбол.

Главный тренер Спартака — о первом матче чемпионата России в 2017 году. Увеличить
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— «Краснодар» провел хороший матч, он играет в Лиге Европы, это выдающаяся команда, — отметил Каррера. — Нам было нелегко. Обе команды играли на победу и показали хороший футбол.

— Вы заменили Глушакова на Мельгарехо. Почему?

— Я не хотел рисковать Глушаковым, потому что он получил травму.

— Игра «Спартака» распадалась на активные и пассивные фазы. Это происходило из-за хозяев?

— «Краснодар» очень опасен при контратаках. Мы должны были атаковать так, как планировали, но с учетом действий «Краснодара».

— Как считаете, правильно ли вел себя «Спартак» в те периоды, когда вел в счете?

— Я думаю, да. Было два эпизода у «Краснодара» — наш автогол и пенальти. А так мы действовали хорошо на поле.

— Ещенко был словно не в своей тарелке. Это так?

— При первом голе нам немного не повезло. Я доволен Ещенко. Он не нападающий, не должен забивать голы, он должен обороняться. Может, должен улучшить свои навесы.

— Почему «Спартак» сыграл именно в такой схеме? И почему Луиз Адриану уже целует спартаковский ромбик?

— Каждый матч особенный. Я решил сыграть в два нападающих, чтобы внести сомнения в защиту «Краснодара». В каждом матче, в зависимости от соперника, мы определяем состав и его действия. Луиз Адриану хорошо влился в состав, он играет с нами давно. Я рад этому.

— Насколько эффективным стал перевод Александра Самедова налево во втором тайме? Как оцените игру Самедова после возвращения в «Спартак»?

— Я поменял фланг для Самедова, потому что он лучше атаковал.

— Выполняют ли Зе Луиш и Адриану схожие функции или кто-то должен играть в подыгрыше?

— Они разные нападающие. И тот, и другой могут играть и спереди, и сзади.

— На матч приехали 15 тысяч болельщиков за тысячу километров. Видели ли вы такое в Италии?

— Я рад, что приехало так много народу поддержать нас. Мы сделаем все, чтобы достичь нашей цели.

— Какой цели?

— Нашего максимума. Мы должны выигрывать. В конце чемпионата увидим, каким является наш максимум. Самое главное, чтобы в конце сезона у нас не было сожаления по каким-либо поводам.

Екатерина ПОТАПОВА из Краснодара.

5.03.2017 16:30 Зрители 31250 основной раунд: 18-й тур Арена Краснодар
Краснодар 2:2 Спартак М
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Игорь Шалимов Массимо Каррера
Голы
15′ Сердар Таски 35
73′ Федор Смолов 90
11 Лукас Мартинс Фернанду 3′
12 де Соуза Луиз Адриану (Р. Зобнин) 55′
Составы
Станислав Крицюк 1
Александр Мартынович 4
Кристиан Рамирес 12
Эдиналду Гомес Налду 3
Андреас Гранквист (к) 6
Вячеслав Подберезкин 11
64′ Федор Смолов 90
Роман Шишкин 30
63′ Франсиску ду Карму Вандерсон 14
Маурисио Перейра 33
70′ Виктор Классон 16
Торнике Окриашвили 70
30′ Юрий Газинский 8
Илья Жигулев 15
32 Артем Ребров
38 Андрей Ещенко
23 Дмитрий Комбаров
18 Илья Кутепов
35 Сердар Таски
19 Александр Самедов
47 Роман Зобнин 68′
11 Лукас Мартинс Фернанду
9 Мендеш Андраде Зе Луиш 90+3′
12 де Соуза Луиз Адриану
8 Денис Глушаков (к) 83′ 45+2′
25 Лоренсо Мельгарехо
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 4
5 Удары (всего) 8
3 Удары в створ 5
5 Угловые 4
10 Фолы 13
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
Боковой судья Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
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