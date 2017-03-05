Шалимов: Смолов остается штатным пенальтистом «Краснодара», он уверенный в себе человек

«Краснодар» сыграл вничью со «Спартаком» (2:2) в матче 18-го тура чемпионата России. Смолов установил окончательный счет, реализовав пенальти. В предыдущем матче с «Уралом» Смолов не забил два пенальти — в конце второго тайма и в послематчевой серии, в результате чего краснодарцы вылетели из Кубка России.

«Он у нас лучший бомбардир, он уверенный в себе человек. Он не “плывет” после той неудачи, это важно. Федор — наш штатный пенальтист, перед игрой мы договорились, что бьет он. Он пробил — забил, все нормально», — сказал Шалимов.

«Два раза мы отыгрывались. Концовку провели вдесятером, поэтому, наверное, результатом мы удовлетворены. Отмечу, что мы допускали очень много “обрезов” в центре поля. Четыре-пять за матч — это перебор, у “Спартака” такого не было», — подвел тренер итог матчу.

В турнирной таблице «Краснодар» занимает четвертое место в таблице чемпионата, набрав 29 очков.