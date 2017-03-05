Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28978157/
5 марта 2017, 20:27 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Шалимов: Смолов остается штатным пенальтистом «Краснодара», он уверенный в себе человек

КРАСНОДАР, 5 марта. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Нападающий футбольного клуба «Краснодар» Федор Смолов — уверенный в себе человек, он остается штатным пенальтистом команды. Такое мнение на послематчевой пресс-конференции высказал главный тренер краснодарцев Игорь Шалимов.

«Краснодар» сыграл вничью со «Спартаком» (2:2) в матче 18-го тура чемпионата России. Смолов установил окончательный счет, реализовав пенальти. В предыдущем матче с «Уралом» Смолов не забил два пенальти — в конце второго тайма и в послематчевой серии, в результате чего краснодарцы вылетели из Кубка России.

«Он у нас лучший бомбардир, он уверенный в себе человек. Он не “плывет” после той неудачи, это важно. Федор — наш штатный пенальтист, перед игрой мы договорились, что бьет он. Он пробил — забил, все нормально», — сказал Шалимов.

«Два раза мы отыгрывались. Концовку провели вдесятером, поэтому, наверное, результатом мы удовлетворены. Отмечу, что мы допускали очень много “обрезов” в центре поля. Четыре-пять за матч — это перебор, у “Спартака” такого не было», — подвел тренер итог матчу.

В турнирной таблице «Краснодар» занимает четвертое место в таблице чемпионата, набрав 29 очков.

5.03.2017 16:30 Зрители 31250 основной раунд: 18-й тур Арена Краснодар
Краснодар 2:2 Спартак М
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Игорь Шалимов Массимо Каррера
Голы
15′ Сердар Таски 35
73′ Федор Смолов 90
11 Лукас Мартинс Фернанду 3′
12 де Соуза Луиз Адриану (Р. Зобнин) 55′
Составы
Станислав Крицюк 1
Александр Мартынович 4
Кристиан Рамирес 12
Эдиналду Гомес Налду 3
Андреас Гранквист (к) 6
Вячеслав Подберезкин 11
64′ Федор Смолов 90
Роман Шишкин 30
63′ Франсиску ду Карму Вандерсон 14
Маурисио Перейра 33
70′ Виктор Классон 16
Торнике Окриашвили 70
30′ Юрий Газинский 8
Илья Жигулев 15
32 Артем Ребров
38 Андрей Ещенко
23 Дмитрий Комбаров
18 Илья Кутепов
35 Сердар Таски
19 Александр Самедов
47 Роман Зобнин 68′
11 Лукас Мартинс Фернанду
9 Мендеш Андраде Зе Луиш 90+3′
12 де Соуза Луиз Адриану
8 Денис Глушаков (к) 83′ 45+2′
25 Лоренсо Мельгарехо
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 4
5 Удары (всего) 8
3 Удары в створ 5
5 Угловые 4
10 Фолы 13
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
Боковой судья Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спартак М
Новости Матчи Состав Статистика
Краснодар
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
5 марта

Судейский комитет РФС положительно оценил работу арбитра в матче "Краснодар" - "Спартак"

Устюгов: у каждого из отстраненных лыжников есть по медали чемпионата мира

Вяльбе: заседание CAS по делам отстраненных лыжников состоится через одну-две недели