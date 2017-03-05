Судейский комитет РФС положительно оценил работу арбитра в матче «Краснодар» — «Спартак»
МОСКВА, 5 марта. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Главный арбитр встречи 18-го тура чемпионата России по футболу между «Краснодаром» и столичным «Спартаком» Владислав Безбородов достойно отработал матч, поэтому его работу можно оценить положительно. Об этом ТАСС сообщил председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Андрей Бутенко.
Матч между «Краснодаром» и «Спартаком», который прошел в воскресенье, завершился вничью со счетом 2:2. На 73-й минуте Безбородов назначил пенальти в ворота столичной команды за фол защитника гостей Дмитрия Комбарова на нападающем хозяев Федоре Смолове.
«Оцениваю его работу очень положительно. Могу отметить, что Безбородов провел игру достойно», — сказал Бутенко.
К основному времени второго тайма главный арбитр встречи добавил пять минут, однако дал финальный свисток за 18 секунд до окончания добавленного времени. «По методике он поступил неправильно, но эта ошибка была незначительна, на общую оценку арбитра она не влияет. Мяч в момент свистка находился в центре поля, им не владела ни одна из команд. В данном случае это не принципиально, игроки не имели к нему претензий по этому эпизоду», — отметил председатель судейского комитета РФС.
«Спартак» после матча с «Краснодаром» остался на верхней строчке в турнирной таблице чемпионата России с 41 баллом в активе. На втором месте идет санкт-петербургский «Зенит» с 36 очками, замыкает тройку столичный ЦСКА с 33 очками.
МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Футболист московского «Спартака» Денис Глушаков, замененный на 82-й минуте матча с «Краснодаром», может пропустить встречу чемпионата России с махачкалинским «Анжи», игрок травмировал приводящую мышцу бедра. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.