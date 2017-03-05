Судейский комитет РФС положительно оценил работу арбитра в матче "Краснодар" - "Спартак"

Матч между «Краснодаром» и «Спартаком», который прошел в воскресенье, завершился вничью со счетом 2:2. На 73-й минуте Безбородов назначил пенальти в ворота столичной команды за фол защитника гостей Дмитрия Комбарова на нападающем хозяев Федоре Смолове.

«Оцениваю его работу очень положительно. Могу отметить, что Безбородов провел игру достойно», — сказал Бутенко.

К основному времени второго тайма главный арбитр встречи добавил пять минут, однако дал финальный свисток за 18 секунд до окончания добавленного времени. «По методике он поступил неправильно, но эта ошибка была незначительна, на общую оценку арбитра она не влияет. Мяч в момент свистка находился в центре поля, им не владела ни одна из команд. В данном случае это не принципиально, игроки не имели к нему претензий по этому эпизоду», — отметил председатель судейского комитета РФС.