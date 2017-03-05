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5 марта 2017, 20:30 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Судейский комитет РФС положительно оценил работу арбитра в матче «Краснодар» — «Спартак»

МОСКВА, 5 марта. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Главный арбитр встречи 18-го тура чемпионата России по футболу между «Краснодаром» и столичным «Спартаком» Владислав Безбородов достойно отработал матч, поэтому его работу можно оценить положительно. Об этом ТАСС сообщил председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Андрей Бутенко.

Матч между «Краснодаром» и «Спартаком», который прошел в воскресенье, завершился вничью со счетом 2:2. На 73-й минуте Безбородов назначил пенальти в ворота столичной команды за фол защитника гостей Дмитрия Комбарова на нападающем хозяев Федоре Смолове.

«Оцениваю его работу очень положительно. Могу отметить, что Безбородов провел игру достойно», — сказал Бутенко.

К основному времени второго тайма главный арбитр встречи добавил пять минут, однако дал финальный свисток за 18 секунд до окончания добавленного времени. «По методике он поступил неправильно, но эта ошибка была незначительна, на общую оценку арбитра она не влияет. Мяч в момент свистка находился в центре поля, им не владела ни одна из команд. В данном случае это не принципиально, игроки не имели к нему претензий по этому эпизоду», — отметил председатель судейского комитета РФС.

«Спартак» после матча с «Краснодаром» остался на верхней строчке в турнирной таблице чемпионата России с 41 баллом в активе. На втором месте идет санкт-петербургский «Зенит» с 36 очками, замыкает тройку столичный ЦСКА с 33 очками.

5.03.2017 16:30 Зрители 31250 основной раунд: 18-й тур Арена Краснодар
Краснодар 2:2 Спартак М
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Игорь Шалимов Массимо Каррера
Голы
15′ Сердар Таски 35
73′ Федор Смолов 90
11 Лукас Мартинс Фернанду 3′
12 де Соуза Луиз Адриану (Р. Зобнин) 55′
Составы
Станислав Крицюк 1
Александр Мартынович 4
Кристиан Рамирес 12
Эдиналду Гомес Налду 3
Андреас Гранквист (к) 6
Вячеслав Подберезкин 11
64′ Федор Смолов 90
Роман Шишкин 30
63′ Франсиску ду Карму Вандерсон 14
Маурисио Перейра 33
70′ Виктор Классон 16
Торнике Окриашвили 70
30′ Юрий Газинский 8
Илья Жигулев 15
32 Артем Ребров
38 Андрей Ещенко
23 Дмитрий Комбаров
18 Илья Кутепов
35 Сердар Таски
19 Александр Самедов
47 Роман Зобнин 68′
11 Лукас Мартинс Фернанду
9 Мендеш Андраде Зе Луиш 90+3′
12 де Соуза Луиз Адриану
8 Денис Глушаков (к) 83′ 45+2′
25 Лоренсо Мельгарехо
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 4
5 Удары (всего) 8
3 Удары в створ 5
5 Угловые 4
10 Фолы 13
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
Боковой судья Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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