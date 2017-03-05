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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28977965/
5 марта 2017, 21:31 | Футбол: Премьер-лига | ИА REGNUM

«Краснодар» и «Спартак» сыграли вничью

«Краснодар» (Краснодар) — «Спартак» (Москва) — 2:2.

Футбольный клуб «Краснодар» на своем поле сыграл вничью с московским «Спартаком» в матче восемнадцатого тура чемпионата России. Встреча, прошедшая 5 марта на стадионе «ФК Краснодар» в Краснодаре, завершилась со счетом 2:2.

В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Фёдор Смолов и Сердар Таски (автогол). У гостей мячи забили Фернандо и Луис Адриано.

После восемнадцати матчей в чемпионате России московский «Спартак» пока занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 41 очко. Клуб «Краснодар», набравший 29 баллов, находится на четвертой позиции.

Российская футбольная Премьер-лига. 18-й тур.

«Краснодар» (Краснодар) — «Спартак» (Москва) — 2:2.
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