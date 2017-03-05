«Краснодар» и «Спартак» сыграли вничью

Футбольный клуб «Краснодар» на своем поле сыграл вничью с московским «Спартаком» в матче восемнадцатого тура чемпионата России. Встреча, прошедшая 5 марта на стадионе «ФК Краснодар» в Краснодаре, завершилась со счетом 2:2.

В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Фёдор Смолов и Сердар Таски (автогол). У гостей мячи забили Фернандо и Луис Адриано.

После восемнадцати матчей в чемпионате России московский «Спартак» пока занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 41 очко. Клуб «Краснодар», набравший 29 баллов, находится на четвертой позиции.

Российская футбольная Премьер-лига. 18-й тур.

«Краснодар» (Краснодар) — «Спартак» (Москва) — 2:2.