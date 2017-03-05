«Краснодар» и «Спартак» сыграли вничью
«Краснодар» (Краснодар) — «Спартак» (Москва) — 2:2.
Футбольный клуб «Краснодар» на своем поле сыграл вничью с московским «Спартаком» в матче восемнадцатого тура чемпионата России. Встреча, прошедшая 5 марта на стадионе «ФК Краснодар» в Краснодаре, завершилась со счетом 2:2.
В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Фёдор Смолов и Сердар Таски (автогол). У гостей мячи забили Фернандо и Луис Адриано.
После восемнадцати матчей в чемпионате России московский «Спартак» пока занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 41 очко. Клуб «Краснодар», набравший 29 баллов, находится на четвертой позиции.
Российская футбольная
«Краснодар» (Краснодар) — «Спартак» (Москва) — 2:2.
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