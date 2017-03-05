Ничейная мясорубка. «Краснодар» дважды ответил на голы «Спартака»

«СПАРТАК» ИГРАЛ ПОЧТИ ДОМА

«Мы вообще в Краснодаре или в Москве?!» Лицо у болельщика «Спартака» было таким же удивленным, как у главного героя «Иронии судьбы», когда тот узнал, что находится в Ленинграде, а не в столице. Красно-белые цвета чуть ли не преобладали на площади, у красавицы-арены, достроенной Сергеем Галицким в прошлом году и сразу же ставшей одной из главных точек притяжения в городе. Побывал на этом стадионе впервые и могу только присоединиться к восторженным отзывам коллег: таких одновременно величественных и уютных спортивных объектов в России считанное количество. А если не учитывать арены, которые примут через год чемпионат мира, то аналогов нет вообще.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Первый раз здесь. Бомбически, конечно! <a href="https://t.co/FScQ0qKmWA">pic.twitter.com/FScQ0qKmWA</a></p>— Филипп Папенков (@PippoGranato) <a href="https://twitter.com/PippoGranato/status/838361157215924224">5 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Толпы спартаковских фанатов и простых болельщиков намекали на то, что матч не будет для москвичей по-настоящему гостевым. Напор команды Массимо Карреры на первых минутах, завершившийся голом Фернанду, в какой-то степени это подтвердил. Сколько именно поклонников красно-белых приехало на Кубань, сказать невозможно, оценки разнятся. Но, думаю, в районе десяти тысяч. А это в несколько раз больше, чем гостевая квота. На центральных трибунах спартаковцев тоже было много.

Плюс стоит учитывать, что у красно-белых поклонники переживают за свою команду более страстно. Все-таки «Краснодар» только выращивает своего болельщика (хотя мне попадались и старики в черно-зеленых шарфах — медленно, но верно «Кубань» своего зрителя теряет, в чем виновата исключительно сама), а спартаковский фанат много лет голоден до побед, и этой весной готов отдать все, лишь бы его команда наконец-то стала чемпионом после 15 лет перерыва.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Хватает болельщиков "Краснодара" почтенного возраста. От "Кубани" медленно, но верно уходят. <a href="https://t.co/DjVGU0SEHq">pic.twitter.com/DjVGU0SEHq</a></p>— Филипп Папенков (@PippoGranato) <a href="https://twitter.com/PippoGranato/status/838364195599048704">5 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

КРАСНО-БЕЛЫЙ БОРТ № 1

Интерес к матчу был просто огромный, ведь сложились все факторы. И первый тур после паузы, да еще на юге, где солнце греет уже вовсю (видел в аэропорту особо оптимистичных болельщиков, спускавшихся по трапу в купальных шортах), и уже упомянутое лидерство «Спартака», и мощная трансферная политика. Шутка ли, в Краснодар на частных самолетах прибыли человек № 1 в «Лукойле» Вагит Алекперов и человек № 1 в «Спартаке» Леонид Федун. Словно это матч Лиги чемпионов. Антураж, кстати, действительно ничем не уступал лучшим европейским образцам.

Мест внутри чаши на всех, разумеется, не хватило. И если часто приходится видеть картину, как спекулянты непосредственно перед матчем распродают остатки билетов по номиналу или даже дешевле, то теперь был огромный спрос, но не было предложения. По крайней мере, мне на глаза ни одного перекупщика не попалось. А уж в кассах ничего не осталось и подавно. На «Сельту» — пожалуйста, но не на «Спартак».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Красно-белых цветов, такое ощущение, не меньше, чем краснодарских. С учетом градуса боления, этот матч будет для "Спартака" почти домашним! <a href="https://t.co/oFJCCJYzkr">pic.twitter.com/oFJCCJYzkr</a></p>— Филипп Папенков (@PippoGranato) <a href="https://twitter.com/PippoGranato/status/838364982320513024">5 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Кстати, ряд болельщиков из других городов мог не попасть на матч даже при наличии билета. Дело в том, что большое число утренних самолетов в Краснодар было отложено из-за сильного тумана, опустившегося на кубанскую столицу. Например, мой рейс из аэропорта Домодедово вылетел на два часа позже запланированного. Признаться, в какой-то момент уже занервничал, успею ли к стартовому свистку. Тем более много раз слышал рассказы об ужасных местных пробках на дорогах.

Но, к счастью, успел. И восхитился увиденным. Можно, конечно, «нудеть» о неподобающем поведении приезжих фанатов, которые на протяжении двух предыдущих дней частенько устраивали дебоши в районе центральной улицы Красная, но куда без этого. Главное — атмосфера на стадионе. А в этом плане все прошло отменно. Политика «Краснодара», регулярно призывающего гостей не материться и не жечь пиротехнику, работает. Накануне после матча дублирующих составов диктор дважды поблагодарил поклонников красно-белых за соблюдение всех правил. Во встрече основ совсем уж без петард не обошлось, но по сравнению с огненными шоу, которые устраивают порой спартачи в регионах, это ничто. «Бабахнуло» как следует только после гола Луиза Адриану.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Футбольный марш и красота на трибунах стадиона "Краснодар" <a href="https://t.co/jPa71h3yB3">pic.twitter.com/jPa71h3yB3</a></p>— Филипп Папенков (@PippoGranato) <a href="https://twitter.com/PippoGranato/status/838381918274080768">5 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

САМЕДОВ В РОЛИ ПРОМЕСА

Массимо Каррера максимально секретничал во время своих первых сборов во главе «Спартака». Запретил журналистам посещать тренировки, постоянно тасовал состав в товарищеских играх. Какой он выставит стартовый состав, предсказать было крайне сложно. В обороне особых вариантов не было: Боккетти долго лечился, Тигиев только-только вливается в команду, а Маурисиу и Джикия дисквалифицированы. С вратарем тоже все понятно — Ребров, отметивший накануне 33-летие, не давал поводов для экспериментов на последнем рубеже. Центральное «ядро» Фернанду — Глушаков — вообще ключевое для сегодняшнего «Спартака».

А вот в атаке вариантов было предостаточно. В итоге правы оказались те, кто ждал с первых минут и Луиза Адриану, и Зе Луиша. Африканец и бразилец вполне гармонично дополняли друг друга, при этом форвард сборной Кабо-Верде несколько раз выдал такие элегантные пасы, что Пирло отдыхает. Оба осенних плеймейкера — Попов и Джано — остались в запасе. А их роль, по сути, стал выполнять Самедов, регулярно смещавшийся в центр и показавший для своего возраста весьма и весьма классные скорости. В какой-то степени он копировал функции дисквалифицированного Промеса. Интересно, как Каррера будет использовать набор игроков, когда голландец будет готов играть?

ЕЩЕНКО ВЫПАДАЛ

Болевой точкой «Спартака» стал правый фланг защиты. Что, впрочем, тоже читалось. Ещенко банально не успевал за шустрой связкой Рамирес — Классон, допускал осечки. И именно его неудачный подкат обернулся рикошетом, после которого Подберезкин вышел на ударную позицию, мощно пробил, а попытка Таски исправить ситуацию обернулась автоголом.

Возможно, минусы Ещенко были бы не так заметны, не открой Фернанду счет шикарным по исполнению мячом: бразилец забил прямым ударом со штрафного в самый угол, и Крицюку не помогло даже то, что до ворот было метров 30. Но поведя в счете, гости может даже подсознательно откатились назад и дали черно-зеленым разбежаться.

АДРИАНУ ЗАБИВАЕТ НЕ ТОЛЬКО НА СБОРАХ

Перед матчем «Краснодар» подогревал зрительский интерес афишей со слоганом «Будет мясорубка!» Спартаковская трибуны обыграла «мясную» тему по-своему: «Каким бы буйным ни был бык, на банке пишется «тушенка». И действительно, с первых минут началась в хорошем смысле бойня.

Однако, обменявшись голами, обе стороны стали осторожнее. Особенно «Краснодар», который лишился из-за травмы Газинского. С учетом неучастия в матче второго ключевого опорника Каборе становилось понятно, через какую зону «Спартаку» следует искать счастья. Ведь вместо Газинского вышел молодой Жигулев. Подумать только: для 21-летнего воспитанника академии «быков» это был дебют в премьер-лиге, и сразу такой матч! В итоге он, надо признать, сыграл так себе. В опорную зону тем временем сместился Шишкин.

До перерыва продавить хозяев по центру у «Спартака» не получилось. Но удалось после. Простая вроде бы «стеночка» Зобнина и Луиза Адриану закончилась выходом бразильца один на один и четким ударом мимо Крицюка. Экс-форвард «Шахтера» и «Милана» доказал, что его регулярные голы на сборах не были случайностью или следствием низкого уровня соперников.

СМОЛОВ ИСПРАВИЛСЯ ЗА «УРАЛ» И СЛОМАЛСЯ

До конца матча оставалось более получаса. И было понятно, что быстрые атаки хозяев, все более и более настырные, станут настоящим испытанием для защиты. Не сказать, что «Краснодар» владел заметной инициативой. Скорее даже «Спартак» мог наказать хозяев третьим голом, но Луиз Адриану, снова оказавшись перед Крицюком, пробил прямо в него.

Зато Смолов, злющий после двух нереализованных пенальти в проигранном в первую очередь по его вине кубковом матче с «Уралом», с каждой минутой давил все яростнее. Его заход на пенальти с падением после контакта с Кутеповым Безбородова не впечатлил. А вот фол Комбарова на Гранквисте к 11-метровому привел. И здесь уже Смолов свой шанс не упустил, перехитрив Реброва и пробив «парашютиком».

Концовка прошла по большому счету без явных моментов. При этом «быки» доигрывали матч в меньшинстве: Смолов потянул заднюю поверхность бедра, а замен у Игоря Шалимова уже не оставалось. Но «Краснодар» выстоял. А на табло остался ничейный счет. Диспозиция в группе лидеров по итогам первого весеннего тура осталась прежней. Все самое интересное впереди.