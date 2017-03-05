Ничейная мясорубка. «Краснодар» дважды ответил на голы «Спартака»
«Краснодар» и «Спартак» завершили матч зрелищной ничьей, достойной шикарной атмосферы на трибунах.
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«СПАРТАК» ИГРАЛ ПОЧТИ ДОМА
«Мы вообще в Краснодаре или в Москве?!» Лицо у болельщика «Спартака» было таким же удивленным, как у главного героя «Иронии судьбы», когда тот узнал, что находится в Ленинграде, а не в столице.
Толпы спартаковских фанатов и простых болельщиков намекали на то, что матч не будет для москвичей
Плюс стоит учитывать, что у
Интерес к матчу был просто огромный, ведь сложились все факторы. И первый тур после паузы, да еще на юге, где солнце греет уже вовсю (видел в аэропорту особо оптимистичных болельщиков, спускавшихся по трапу в купальных шортах), и уже упомянутое лидерство «Спартака», и мощная трансферная политика. Шутка ли, в Краснодар на частных самолетах прибыли человек № 1 в «Лукойле» Вагит Алекперов и человек № 1 в «Спартаке» Леонид Федун. Словно это матч Лиги чемпионов. Антураж, кстати, действительно ничем не уступал лучшим европейским образцам.
Мест внутри чаши на всех, разумеется, не хватило. И если часто приходится видеть картину, как спекулянты непосредственно перед матчем распродают остатки билетов по номиналу или даже дешевле, то теперь был огромный спрос, но не было предложения. По крайней мере, мне на глаза ни одного перекупщика не попалось. А уж в кассах ничего не осталось и подавно. На «Сельту» — пожалуйста, но не на «Спартак».
Кстати, ряд болельщиков из других городов мог не попасть на матч даже при наличии билета. Дело в том, что большое число утренних самолетов в Краснодар было отложено
Но, к счастью, успел. И восхитился увиденным. Можно, конечно, «нудеть» о неподобающем поведении приезжих фанатов, которые на протяжении двух предыдущих дней частенько устраивали дебоши в районе центральной улицы Красная, но куда без этого. Главное — атмосфера на стадионе. А в этом плане все прошло отменно. Политика «Краснодара», регулярно призывающего гостей не материться и не жечь пиротехнику, работает. Накануне после матча дублирующих составов диктор дважды поблагодарил поклонников
САМЕДОВ В РОЛИ ПРОМЕСА
Массимо Каррера максимально секретничал во время своих первых сборов во главе «Спартака». Запретил журналистам посещать тренировки, постоянно тасовал состав в товарищеских играх. Какой он выставит стартовый состав, предсказать было крайне сложно. В обороне особых вариантов не было: Боккетти долго лечился, Тигиев
А вот в атаке вариантов было предостаточно. В итоге правы оказались те, кто ждал с первых минут и Луиза Адриану, и Зе Луиша. Африканец и бразилец вполне гармонично дополняли друг друга, при этом форвард сборной
ЕЩЕНКО ВЫПАДАЛ
Болевой точкой «Спартака» стал правый фланг защиты. Что, впрочем, тоже читалось. Ещенко банально не успевал за шустрой связкой Рамирес — Классон, допускал осечки. И именно его неудачный подкат обернулся рикошетом, после которого Подберезкин вышел на ударную позицию, мощно пробил, а попытка Таски исправить ситуацию обернулась автоголом.
Возможно, минусы Ещенко были бы не так заметны, не открой Фернанду счет шикарным по исполнению мячом: бразилец забил прямым ударом со штрафного в самый угол, и Крицюку не помогло даже то, что до ворот было метров 30. Но поведя в счете, гости может даже подсознательно откатились назад и дали
АДРИАНУ ЗАБИВАЕТ НЕ ТОЛЬКО НА СБОРАХ
Перед матчем «Краснодар» подогревал зрительский интерес афишей со слоганом «Будет мясорубка!» Спартаковская трибуны обыграла «мясную» тему по-своему: «Каким бы буйным ни был бык, на банке пишется «тушенка». И действительно, с первых минут началась в хорошем смысле бойня.
Однако, обменявшись голами, обе стороны стали осторожнее. Особенно «Краснодар», который лишился
До перерыва продавить хозяев по центру у «Спартака» не получилось. Но удалось после. Простая вроде бы «стеночка» Зобнина и Луиза Адриану закончилась выходом бразильца один на один и четким ударом мимо Крицюка.
СМОЛОВ ИСПРАВИЛСЯ ЗА «УРАЛ» И СЛОМАЛСЯ
До конца матча оставалось более получаса. И было понятно, что быстрые атаки хозяев, все более и более настырные, станут настоящим испытанием для защиты. Не сказать, что «Краснодар» владел заметной инициативой. Скорее даже «Спартак» мог наказать хозяев третьим голом, но Луиз Адриану, снова оказавшись перед Крицюком, пробил прямо в него.
Зато Смолов, злющий после двух нереализованных пенальти в проигранном в первую очередь по его вине кубковом матче с «Уралом», с каждой минутой давил все яростнее. Его заход на пенальти с падением после контакта с Кутеповым Безбородова не впечатлил. А вот фол Комбарова на Гранквисте к 11-метровому привел. И здесь уже Смолов свой шанс не упустил, перехитрив Реброва и пробив «парашютиком».
Концовка прошла по большому счету без явных моментов. При этом «быки» доигрывали матч в меньшинстве: Смолов потянул заднюю поверхность бедра, а замен у Игоря Шалимова уже не оставалось. Но «Краснодар» выстоял. А на табло остался ничейный счет. Диспозиция в группе лидеров по итогам первого весеннего тура осталась прежней. Все самое интересное впереди.
|5.03.2017 16:30
|Зрители 31250
|основной раунд: 18-й тур
|Арена Краснодар
|Игорь Шалимов
|Массимо Каррера
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|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|4
|5
|Удары (всего)
|8
|3
|Удары в створ
|5
|5
|Угловые
|4
|10
|Фолы
|13
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
|Боковой судья
|Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург, Россия)
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- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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