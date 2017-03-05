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5 марта 2017, 20:10 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Федун: Чемпионат России по футболу возобновился только в воскресенье

КРАСНОДАР, 5 марта. /Спец. корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Чемпионат России по футболу начался в воскресенье, а не в субботу. Такое мнение журналистам высказал председатель совета директоров «Спартака», вице-президент «Лукойла» Леонид Федун.

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В субботу нулевой ничьей закончился матч между петербургским «Зенитом» и столичным ЦСКА, которые занимают второе и третье места в турнирной таблице соответственно. Воскресный матч между лидером чемпионата «Спартаком» и «Краснодаром» завершился со счетом 2:2.

«Поздравляю всех с началом сезона. Чемпионат начался не вчера, а сегодня», — сказал Федун.

«Спартак» опережает «Зенит» на пять очков. Красно-белые в следующем матче 12 марта на своем поле примут махачкалинский «Анжи», «Краснодар» на следующий день в гостях сыграет с московским «Локомотивом».

5.03.2017 16:30 Зрители 31250 основной раунд: 18-й тур Арена Краснодар
Краснодар 2:2 Спартак М
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Игорь Шалимов Массимо Каррера
Голы
15′ Сердар Таски 35
73′ Федор Смолов 90
11 Лукас Мартинс Фернанду 3′
12 де Соуза Луиз Адриану (Р. Зобнин) 55′
Составы
Станислав Крицюк 1
Александр Мартынович 4
Кристиан Рамирес 12
Эдиналду Гомес Налду 3
Андреас Гранквист (к) 6
Вячеслав Подберезкин 11
64′ Федор Смолов 90
Роман Шишкин 30
63′ Франсиску ду Карму Вандерсон 14
Маурисио Перейра 33
70′ Виктор Классон 16
Торнике Окриашвили 70
30′ Юрий Газинский 8
Илья Жигулев 15
32 Артем Ребров
38 Андрей Ещенко
23 Дмитрий Комбаров
18 Илья Кутепов
35 Сердар Таски
19 Александр Самедов
47 Роман Зобнин 68′
11 Лукас Мартинс Фернанду
9 Мендеш Андраде Зе Луиш 90+3′
12 де Соуза Луиз Адриану
8 Денис Глушаков (к) 83′ 45+2′
25 Лоренсо Мельгарехо
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 4
5 Удары (всего) 8
3 Удары в створ 5
5 Угловые 4
10 Фолы 13
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
Боковой судья Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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