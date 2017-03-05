Федун: Чемпионат России по футболу возобновился только в воскресенье

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В субботу нулевой ничьей закончился матч между петербургским «Зенитом» и столичным ЦСКА, которые занимают второе и третье места в турнирной таблице соответственно. Воскресный матч между лидером чемпионата «Спартаком» и «Краснодаром» завершился со счетом 2:2.

«Поздравляю всех с началом сезона. Чемпионат начался не вчера, а сегодня», — сказал Федун.