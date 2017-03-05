Федун: Чемпионат России по футболу возобновился только в воскресенье
КРАСНОДАР, 5 марта. /Спец. корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Чемпионат России по футболу начался в воскресенье, а не в субботу. Такое мнение журналистам высказал председатель совета директоров «Спартака»,
вице-президент «Лукойла» Леонид Федун.
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В субботу нулевой ничьей закончился матч между петербургским «Зенитом» и столичным ЦСКА, которые занимают второе и третье места в турнирной таблице соответственно. Воскресный матч между лидером чемпионата «Спартаком» и «Краснодаром» завершился со счетом 2:2.
«Поздравляю всех с началом сезона. Чемпионат начался не вчера, а сегодня», — сказал Федун.
«Спартак» опережает «Зенит» на пять очков.
|5.03.2017 16:30
|Зрители 31250
|основной раунд: 18-й тур
|Арена Краснодар
Главные тренеры
|Игорь Шалимов
|Массимо Каррера
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|4
|5
|Удары (всего)
|8
|3
|Удары в створ
|5
|5
|Угловые
|4
|10
|Фолы
|13
|1
|Офсайды
|0
Судьи
|Главный судья
|Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
|Боковой судья
|Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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