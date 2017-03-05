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5 марта 2017, 20:11 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Шалимов: Газинский подвернул голеностоп, у Смолова возможен надрыв мышцы

КРАСНОДАР, 5 марта. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Полузащитник футбольного клуба «Краснодар» Юрий Газинский в матче со «Спартаком» подвернул голеностоп, у форварда Федора Смолова, возможно, надрыв мышцы. Об этом на послематчевой пресс-конференции заявил главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов.

«Краснодар» дома сыграл вничью со «Спартаком» (2:2) в матче 18-го тура чемпионата России. Газинский был заменен в середине первого тайма, Смолов не смог доиграть матч, «Краснодар» завершал встречу вдесятером.

«Возможно, Смолов получил небольшой надрыв. Газинский подвернул голеностоп, будем смотреть. Насколько серьезные травмы у них — пока непонятно», — отметил Шалимов.

В турнирной таблице «Краснодар» занимает четвертое место в таблице чемпионата, набрав 29 очков. Следующий матч команда проведет 9 марта в гостях против испанской «Сельты» в рамках Лиги Европы.

5.03.2017 16:30 Зрители 31250 основной раунд: 18-й тур Арена Краснодар
Краснодар 2:2 Спартак М
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Игорь Шалимов Массимо Каррера
Голы
15′ Сердар Таски 35
73′ Федор Смолов 90
11 Лукас Мартинс Фернанду 3′
12 де Соуза Луиз Адриану (Р. Зобнин) 55′
Составы
Станислав Крицюк 1
Александр Мартынович 4
Кристиан Рамирес 12
Эдиналду Гомес Налду 3
Андреас Гранквист (к) 6
Вячеслав Подберезкин 11
64′ Федор Смолов 90
Роман Шишкин 30
63′ Франсиску ду Карму Вандерсон 14
Маурисио Перейра 33
70′ Виктор Классон 16
Торнике Окриашвили 70
30′ Юрий Газинский 8
Илья Жигулев 15
32 Артем Ребров
38 Андрей Ещенко
23 Дмитрий Комбаров
18 Илья Кутепов
35 Сердар Таски
19 Александр Самедов
47 Роман Зобнин 68′
11 Лукас Мартинс Фернанду
9 Мендеш Андраде Зе Луиш 90+3′
12 де Соуза Луиз Адриану
8 Денис Глушаков (к) 83′ 45+2′
25 Лоренсо Мельгарехо
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 4
5 Удары (всего) 8
3 Удары в створ 5
5 Угловые 4
10 Фолы 13
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
Боковой судья Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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