Шалимов: Газинский подвернул голеностоп, у Смолова возможен надрыв мышцы

«Краснодар» дома сыграл вничью со «Спартаком» (2:2) в матче 18-го тура чемпионата России. Газинский был заменен в середине первого тайма, Смолов не смог доиграть матч, «Краснодар» завершал встречу вдесятером.

«Возможно, Смолов получил небольшой надрыв. Газинский подвернул голеностоп, будем смотреть. Насколько серьезные травмы у них — пока непонятно», — отметил Шалимов.

В турнирной таблице «Краснодар» занимает четвертое место в таблице чемпионата, набрав 29 очков. Следующий матч команда проведет 9 марта в гостях против испанской «Сельты» в рамках Лиги Европы.