Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28977838/
5 марта 2017, 19:36 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Бартфельд: Судья верно назначил пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Краснодаром»

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Главный арбитр матча чемпионата России по футболу между «Краснодаром» и «Спартаком» верно поступил, назначив пенальти в ворота московской команды. Такое мнение ТАСС высказал бывший инспектор Международной федерации футбола (ФИФА) Натан Бартфельд.

Встреча 18-го тура чемпионата страны прошла в воскресенье в Краснодаре и завершилась со счетом 2:2. Второй гол краснодарцы забили с 11-метрового, назначенного на 73-й минуте после единоборства спартаковца Дмитрия Комбарова и Андреаса Гранквиста.

«Безбородов справился с игрой. В моменте с пенальти Гранквист разворачивался в линию, а Комбаров начал нарушать правила внизу. Арбитр занимал хорошую позицию, и я согласен с его решением — это пенальти», — прокомментировал работу судьи Бартфельд.

В турнирной таблице «Краснодар» занимает четвертое место, набрав 29 очков. «Спартак» продолжает лидировать (41 очко).

5.03.2017 16:30 Зрители 31250 основной раунд: 18-й тур Арена Краснодар
Краснодар 2:2 Спартак М
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Игорь Шалимов Массимо Каррера
Голы
15′ Сердар Таски 35
73′ Федор Смолов 90
11 Лукас Мартинс Фернанду 3′
12 де Соуза Луиз Адриану (Р. Зобнин) 55′
Составы
Станислав Крицюк 1
Александр Мартынович 4
Кристиан Рамирес 12
Эдиналду Гомес Налду 3
Андреас Гранквист (к) 6
Вячеслав Подберезкин 11
64′ Федор Смолов 90
Роман Шишкин 30
63′ Франсиску ду Карму Вандерсон 14
Маурисио Перейра 33
70′ Виктор Классон 16
Торнике Окриашвили 70
30′ Юрий Газинский 8
Илья Жигулев 15
32 Артем Ребров
38 Андрей Ещенко
23 Дмитрий Комбаров
18 Илья Кутепов
35 Сердар Таски
19 Александр Самедов
47 Роман Зобнин 68′
11 Лукас Мартинс Фернанду
9 Мендеш Андраде Зе Луиш 90+3′
12 де Соуза Луиз Адриану
8 Денис Глушаков (к) 83′ 45+2′
25 Лоренсо Мельгарехо
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 4
5 Удары (всего) 8
3 Удары в створ 5
5 Угловые 4
10 Фолы 13
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
Боковой судья Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спартак М
Новости Матчи Состав Статистика
Краснодар
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
5 марта

"Краснодар" и "Спартак" сыграли вничью в матче чемпионата России

Устюгов: у каждого из отстраненных лыжников есть по медали чемпионата мира

Вяльбе: заседание CAS по делам отстраненных лыжников состоится через одну-две недели