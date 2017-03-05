Бартфельд: Судья верно назначил пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Краснодаром»

Встреча 18-го тура чемпионата страны прошла в воскресенье в Краснодаре и завершилась со счетом 2:2. Второй гол краснодарцы забили с 11-метрового, назначенного на 73-й минуте после единоборства спартаковца Дмитрия Комбарова и Андреаса Гранквиста.

«Безбородов справился с игрой. В моменте с пенальти Гранквист разворачивался в линию, а Комбаров начал нарушать правила внизу. Арбитр занимал хорошую позицию, и я согласен с его решением — это пенальти», — прокомментировал работу судьи Бартфельд.

В турнирной таблице «Краснодар» занимает четвертое место, набрав 29 очков. «Спартак» продолжает лидировать (41 очко).