Каррера: Глушаков получил небольшую травму в матче с «Краснодаром»
КРАСНОДАР, 5 марта. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков получил небольшую травму в матче с «Краснодаром».
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Об этом на послематчевой
«Спартак» сыграл вничью с «Краснодаром» со счетом 2:2 в матче 18-го тура чемпионата России. Глушаков был заменен на 82-й минуте.
«Глушаков получил небольшую травму, я не хотел рисковать», — пояснил Карерра.
«Краснодар» провел хороший матч, это выдающаяся команда, нам было непросто играть. Обе команды играли на победу, показали хороший футбол, мои поздравления обеим командам, — добавил тренер.
Итальянский специалист заявил, что следил за ошибками футболистов, а не арбитра.
«Я не люблю говорить о судьях, слежу за нашими ошибками, уже поговорил о них со своими игроками. Судья делает свою работу — если он увидел, возможно, был пенальти», — сказал Каррера в эфире телеканала «Матч ТВ».
При этом он подчеркнул, что результат матча закономерен. «Правильный результат, обе команды боролись всю игру. Также мои комплименты “Краснодару”, они сыграли в хороший футбол, ничья — закономерный результат. Конечно, я ожидал такой интенсивной игры, соперник хорошо подготовился, он играет уже третью официальную встречу, и мы тоже готовились», — отметил итальянец.
«Спартак» продолжает лидировать в турнирной таблице, на пять очков опережая «Зенит».
|5.03.2017 16:30
|Зрители 31250
|основной раунд: 18-й тур
|Арена Краснодар
|Игорь Шалимов
|Массимо Каррера
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|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|4
|5
|Удары (всего)
|8
|3
|Удары в створ
|5
|5
|Угловые
|4
|10
|Фолы
|13
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
|Боковой судья
|Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург, Россия)
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