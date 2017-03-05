Каррера: Глушаков получил небольшую травму в матче с «Краснодаром»

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Об этом на послематчевой пресс-конференции сообщил главный тренер красно-белых Массимо Каррера.

«Спартак» сыграл вничью с «Краснодаром» со счетом 2:2 в матче 18-го тура чемпионата России. Глушаков был заменен на 82-й минуте.

«Глушаков получил небольшую травму, я не хотел рисковать», — пояснил Карерра.

«Краснодар» провел хороший матч, это выдающаяся команда, нам было непросто играть. Обе команды играли на победу, показали хороший футбол, мои поздравления обеим командам, — добавил тренер.

Итальянский специалист заявил, что следил за ошибками футболистов, а не арбитра.

«Я не люблю говорить о судьях, слежу за нашими ошибками, уже поговорил о них со своими игроками. Судья делает свою работу — если он увидел, возможно, был пенальти», — сказал Каррера в эфире телеканала «Матч ТВ».

При этом он подчеркнул, что результат матча закономерен. «Правильный результат, обе команды боролись всю игру. Также мои комплименты “Краснодару”, они сыграли в хороший футбол, ничья — закономерный результат. Конечно, я ожидал такой интенсивной игры, соперник хорошо подготовился, он играет уже третью официальную встречу, и мы тоже готовились», — отметил итальянец.

«Спартак» продолжает лидировать в турнирной таблице, на пять очков опережая «Зенит».