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5 марта 2017, 19:31 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Каррера: Глушаков получил небольшую травму в матче с «Краснодаром»

КРАСНОДАР, 5 марта. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков получил небольшую травму в матче с «Краснодаром».

Тренер Спартака заявил что следил за ошибками футболистов а не арбитра. Увеличить
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Об этом на послематчевой пресс-конференции сообщил главный тренер красно-белых Массимо Каррера.

«Спартак» сыграл вничью с «Краснодаром» со счетом 2:2 в матче 18-го тура чемпионата России. Глушаков был заменен на 82-й минуте.

«Глушаков получил небольшую травму, я не хотел рисковать», — пояснил Карерра.

«Краснодар» провел хороший матч, это выдающаяся команда, нам было непросто играть. Обе команды играли на победу, показали хороший футбол, мои поздравления обеим командам, — добавил тренер.

Итальянский специалист заявил, что следил за ошибками футболистов, а не арбитра.

«Я не люблю говорить о судьях, слежу за нашими ошибками, уже поговорил о них со своими игроками. Судья делает свою работу — если он увидел, возможно, был пенальти», — сказал Каррера в эфире телеканала «Матч ТВ».

При этом он подчеркнул, что результат матча закономерен. «Правильный результат, обе команды боролись всю игру. Также мои комплименты “Краснодару”, они сыграли в хороший футбол, ничья — закономерный результат. Конечно, я ожидал такой интенсивной игры, соперник хорошо подготовился, он играет уже третью официальную встречу, и мы тоже готовились», — отметил итальянец.

«Спартак» продолжает лидировать в турнирной таблице, на пять очков опережая «Зенит».

5.03.2017 16:30 Зрители 31250 основной раунд: 18-й тур Арена Краснодар
Краснодар 2:2 Спартак М
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Игорь Шалимов Массимо Каррера
Голы
15′ Сердар Таски 35
73′ Федор Смолов 90
11 Лукас Мартинс Фернанду 3′
12 де Соуза Луиз Адриану (Р. Зобнин) 55′
Составы
Станислав Крицюк 1
Александр Мартынович 4
Кристиан Рамирес 12
Эдиналду Гомес Налду 3
Андреас Гранквист (к) 6
Вячеслав Подберезкин 11
64′ Федор Смолов 90
Роман Шишкин 30
63′ Франсиску ду Карму Вандерсон 14
Маурисио Перейра 33
70′ Виктор Классон 16
Торнике Окриашвили 70
30′ Юрий Газинский 8
Илья Жигулев 15
32 Артем Ребров
38 Андрей Ещенко
23 Дмитрий Комбаров
18 Илья Кутепов
35 Сердар Таски
19 Александр Самедов
47 Роман Зобнин 68′
11 Лукас Мартинс Фернанду
9 Мендеш Андраде Зе Луиш 90+3′
12 де Соуза Луиз Адриану
8 Денис Глушаков (к) 83′ 45+2′
25 Лоренсо Мельгарехо
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 4
5 Удары (всего) 8
3 Удары в створ 5
5 Угловые 4
10 Фолы 13
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
Боковой судья Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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