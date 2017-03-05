Хомич провёл 100-й матч в РФПЛ
«Урал» одержал минимальную победу над «Амкаром» в матче 18-го тура российской
Премьер-Лиги.
Встреча прошла в Екатеринбурге на стадионе «СКБ-Банк Арена — Уралмаш» и закончилась со счётом 1:0. Этот матч стал для 32-летнего вратаря пермяков Дмитрия Хомича 100-м в РФПЛ.
Хомич дебютировал в турнире 29 марта 2002 года в составе команды «Алания» (Владикавказ) в победном для южан выездном матче с ЦСКА (4:1). До «Амкара», контракт с которым Дмитрий заключил два года назад, он играл в РФПЛ за московский «Спартак» и «Спартак-Нальчик».
|5.03.2017 11:30
|Зрители 4570
|основной раунд: 18-й тур
|СКБ-Банк Арена
Главные тренеры
|Александр Тарханов
|Гаджи Гаджиев
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|1
|6
|Удары (всего)
|5
|4
|Удары в створ
|2
|2
|Угловые
|4
|16
|Фолы
|12
|0
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
|Боковой судья
|Константин Шаламберидзе (Москва, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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