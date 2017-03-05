Хомич провёл 100-й матч в РФПЛ

Встреча прошла в Екатеринбурге на стадионе «СКБ-Банк Арена — Уралмаш» и закончилась со счётом 1:0. Этот матч стал для 32-летнего вратаря пермяков Дмитрия Хомича 100-м в РФПЛ.



Хомич дебютировал в турнире 29 марта 2002 года в составе команды «Алания» (Владикавказ) в победном для южан выездном матче с ЦСКА (4:1). До «Амкара», контракт с которым Дмитрий заключил два года назад, он играл в РФПЛ за московский «Спартак» и «Спартак-Нальчик».