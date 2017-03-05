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5 марта 2017, 19:15 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Хомич провёл 100-й матч в РФПЛ

«Урал» одержал минимальную победу над «Амкаром» в матче 18-го тура российской Премьер-Лиги.

Встреча прошла в Екатеринбурге на стадионе «СКБ-Банк Арена — Уралмаш» и закончилась со счётом 1:0. Этот матч стал для 32-летнего вратаря пермяков Дмитрия Хомича 100-м в РФПЛ.

Хомич дебютировал в турнире 29 марта 2002 года в составе команды «Алания» (Владикавказ) в победном для южан выездном матче с ЦСКА (4:1). До «Амкара», контракт с которым Дмитрий заключил два года назад, он играл в РФПЛ за московский «Спартак» и «Спартак-Нальчик».

5.03.2017 11:30 Зрители 4570 основной раунд: 18-й тур СКБ-Банк Арена
Урал 1:0 Амкар
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Александр Тарханов Гаджи Гаджиев
Голы
32′ Эрик Бикфалви (Ч. Лунгу) 6
Составы
90+3′ Николай Заболотный 28
Денис Кулаков 15
Александр Данцев 7
Грегор Балажиц 4
Александр Новиков 12
Эрик Бикфалви 6
37′ Владимир Ильин 18
Артем Фидлер (к) 57
Роман Емельянов 92
72′ Николай Димитров 17
Эдгар Манучарян 99
87′ Чисамба Лунгу 10
Александр Ставпец 11
15 Дмитрий Хомич
2 Александр Милькович
3 Петар Занев (к)
4 Николай Зайцев 37′
6 Секу Конде 27′
5 Януш Гол
8 Фегор Огуде
9 Дарко Бодул
19 Брайн Оладапо Идову 82′
28 Станислав Прокофьев
27 Михаил Костюков 61′
17 Алексей Гасилин
20 Павел Комолов 75′
25 Давид Хурцидзе
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 1
6 Удары (всего) 5
4 Удары в створ 2
2 Угловые 4
16 Фолы 12
0 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Боковой судья Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
Боковой судья Константин Шаламберидзе (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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