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5 марта 2017, 18:42 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Краснодар» и «Спартак» сыграли вничью в матче чемпионата России

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. «Краснодар» сыграл вничью с московским «Спартаком» со счетом 2:2 в домашнем матче 18-го тура чемпионата России по футболу.

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В составе красно-белых забитыми мячами отметились Фернандо (3-я минута) и Луис Адриано (54), который провел первый официальный матч за красно-белых. У хозяев отличился Федор Смолов (73, с пенальти). На 15-й минуте защитник гостей Сердар Таски отправил мяч в собственные ворота.

В концовке матча Смолов покинул поле из-за травмы и оставил свою команду в меньшинстве, так как «Краснодар» использовал к тому времени все три замены.

Краснодарский клуб не может победить в трех матчах чемпионата подряд.

В турнирной таблице «Краснодар» занимает четвертое место, набрав 29 очков. «Спартак» продолжает лидировать (41 очко).

«Спартак» в следующем матче 12 марта на своем поле примет махачкалинский «Анжи», «Краснодар» на следующий день в гостях сыграет с московским «Локомотивом».

5.03.2017 16:30 Зрители 31250 основной раунд: 18-й тур Арена Краснодар
Краснодар 2:2 Спартак М
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Игорь Шалимов Массимо Каррера
Голы
15′ Сердар Таски 35
73′ Федор Смолов 90
11 Лукас Мартинс Фернанду 3′
12 де Соуза Луиз Адриану (Р. Зобнин) 55′
Составы
Станислав Крицюк 1
Александр Мартынович 4
Кристиан Рамирес 12
Эдиналду Гомес Налду 3
Андреас Гранквист (к) 6
Вячеслав Подберезкин 11
64′ Федор Смолов 90
Роман Шишкин 30
63′ Франсиску ду Карму Вандерсон 14
Маурисио Перейра 33
70′ Виктор Классон 16
Торнике Окриашвили 70
30′ Юрий Газинский 8
Илья Жигулев 15
32 Артем Ребров
38 Андрей Ещенко
23 Дмитрий Комбаров
18 Илья Кутепов
35 Сердар Таски
19 Александр Самедов
47 Роман Зобнин 68′
11 Лукас Мартинс Фернанду
9 Мендеш Андраде Зе Луиш 90+3′
12 де Соуза Луиз Адриану
8 Денис Глушаков (к) 83′ 45+2′
25 Лоренсо Мельгарехо
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 4
5 Удары (всего) 8
3 Удары в створ 5
5 Угловые 4
10 Фолы 13
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
Боковой судья Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
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Автогол
Гол с пенальти
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