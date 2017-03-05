«Краснодар» и «Спартак» сыграли вничью в матче чемпионата России

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В составе красно-белых забитыми мячами отметились Фернандо (3-я минута) и Луис Адриано (54), который провел первый официальный матч за красно-белых. У хозяев отличился Федор Смолов (73, с пенальти). На 15-й минуте защитник гостей Сердар Таски отправил мяч в собственные ворота.

В концовке матча Смолов покинул поле из-за травмы и оставил свою команду в меньшинстве, так как «Краснодар» использовал к тому времени все три замены.

Краснодарский клуб не может победить в трех матчах чемпионата подряд.

В турнирной таблице «Краснодар» занимает четвертое место, набрав 29 очков. «Спартак» продолжает лидировать (41 очко).

«Спартак» в следующем матче 12 марта на своем поле примет махачкалинский «Анжи», «Краснодар» на следующий день в гостях сыграет с московским «Локомотивом».