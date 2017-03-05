Полузащитник Бернард Бериша, перешедший в «Терек» из «Анжи» минувшей зимой, рассказал о впечатлениях от Грозного и поделился мнением об «Уфе», с которой клуб сыграет в рамках 18-го тура РФПЛ. Встреча пройдёт 5 марта на стадионе «Ахмат-Арена».