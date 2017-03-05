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5 марта 2017, 18:33 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Терек» — «Уфа»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы команд на матч 18-го тура РФПЛ «Терек» — «Уфа».

Стали известны стартовые составы команд на матч 18-го тура <span class=error>РФПЛ</span> Терек — Уфа. Увеличить
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Игра состоится в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена».

«Терек»: Городов, Мохаммади, Анхель, Семенов, Уциев, Кузяев, Факундо, Оздоев, Роши, Бериша, Балай.

«Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Пуцко, Живоглядов, Карп, Засеев, Сысуев, Стоцкий, Пауревич, Игбун.

Встреча начнётся в 19:00 мск.

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Полузащитник Бернард Бериша, перешедший в «Терек» из «Анжи» минувшей зимой, рассказал о впечатлениях от Грозного и поделился мнением об «Уфе», с которой клуб сыграет в рамках 18-го тура РФПЛ. Встреча пройдёт 5 марта на стадионе «Ахмат-Арена».
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