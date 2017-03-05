«Терек» — «Уфа»: стали известны стартовые составы
Стали известны стартовые составы команд на матч 18-го тура РФПЛ «Терек» — «Уфа».
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Игра состоится в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена».
«Терек»: Городов, Мохаммади, Анхель, Семенов, Уциев, Кузяев, Факундо, Оздоев, Роши, Бериша, Балай.
«Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Пуцко, Живоглядов, Карп, Засеев, Сысуев, Стоцкий, Пауревич, Игбун.
Встреча начнётся в 19:00 мск.
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