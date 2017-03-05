Семин заявил, что футбол при пустых трибунах никому не нужен
МОСКВА, 5 мар —
Р-Спорт. Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин после матча 18-го тура чемпионата России с самарскими «Крыльями Советов» заявил, что футбол при пустых трибунах никому не нужен.
В воскресенье «Локомотив» победил «Крылья Советов» со счетом 3:0. Матч должен был состояться в Самаре, но после рекомендации членов комиссии по допуску футбольных полей для проведения матчей чемпионата России был перенесен в Уфу. Согласно протоколу на матче присутствовали 1055 зрителей.
«Игра начиналась сложно. Первый тайм получился равным. Во втором нашу команду раскрепостил гол Ари. Мы сыграли продуктивно в атаке и забили красивые мячи. Также отмечу действия в обороне — практически ничего не позволили сопернику.
После 18 матчей «Локомотив» с 26 очками занимает восьмое место в чемпионате России.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter