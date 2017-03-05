«Крылья Советов» в Уфе проиграли «Локомотиву»

В стартовом составе самарцев вышли три новичка: Александр Зуев, Али Гаджибеков и Александр Глеб. Для первых двух этот матч стал дебютным в составе нашей команды, а для Александра Глеба первым после возвращения в «Крылья Советов». Еще два дебютанта вышли на замену: Павел Кудряшов на 56 минуте и Срджан Мияйлович на 83 минуте.

Счет в матче был открыт на 60-й минуте матча, Алексей Миранчук вывел новичка железнодорожников Ари один на один и тот переиграл голкипера.

Через восемь минут Ари отличился еще раз, теперь он замкнул навес Фернандеша со штрафного. На 87 минуте Алексей Миранчук в штрафной площади принял мяч и вторым касанием, не давая футбольному снаряду приземлиться, отправил его в сетку.

В итоге поражение 0:3.