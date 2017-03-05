Два мяча Ари принесли «Локомотиву» победу над «Крыльями Советов»

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Встреча была перенесена в Уфу из-за плохого состояния газона на стадионе «Металлург» в Самаре.

Дублем отметился Ари (60-я, 69-я минуты), еще один гол на счету Алексея Миранчука (88). Бразильский форвард был арендован в зимнее трансферное окно у «Краснодара», это его вторая встреча за железнодорожников.

В турнирной таблице «Локомотив» занимает восьмое место, набрав 26 очков, «Крылья Советов» с 15 очками идут 14-ми.

В следующем матче «Локомотив» 13 марта примет «Краснодар», «Крылья Советов» 11 марта на выезде сыграют с «Уфой».