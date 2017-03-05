Два мяча Ари принесли «Локомотиву» победу над «Крыльями Советов»
МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Московский «Локомотив» одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» со счетом 3:0 в гостевом матче 18-го тура чемпионата России по футболу.
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Встреча была перенесена в Уфу
Дублем отметился Ари (60-я, 69-я минуты), еще один гол на счету Алексея Миранчука (88). Бразильский форвард был арендован в зимнее трансферное окно у «Краснодара», это его вторая встреча за железнодорожников.
В турнирной таблице «Локомотив» занимает восьмое место, набрав 26 очков, «Крылья Советов» с 15 очками идут 14-ми.
В следующем матче «Локомотив» 13 марта примет «Краснодар», «Крылья Советов» 11 марта на выезде сыграют с «Уфой».
|5.03.2017 14:00
|основной раунд: 18-й тур
|Нефтяник
|Крылья Советов
|0:3
|Локомотив М
|Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
|Вадим Скрипченко
|Юрий Семин
Голы
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|9
|4
|Удары (всего)
|17
|1
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|1
|4
|Угловые
|3
|11
|Фолы
|10
|1
|Офсайды
|0
Судьи
|Главный судья
|Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону, Россия)
|Боковой судья
|Роман Усачев (Ростов-на-Дону, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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