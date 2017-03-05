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5 марта 2017, 16:16 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Два мяча Ари принесли «Локомотиву» победу над «Крыльями Советов»

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Московский «Локомотив» одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» со счетом 3:0 в гостевом матче 18-го тура чемпионата России по футболу.

Встреча в Уфе завершилась со счетом 3:0 в пользу московского клуба. Увеличить
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Встреча была перенесена в Уфу из-за плохого состояния газона на стадионе «Металлург» в Самаре.

Дублем отметился Ари (60-я, 69-я минуты), еще один гол на счету Алексея Миранчука (88). Бразильский форвард был арендован в зимнее трансферное окно у «Краснодара», это его вторая встреча за железнодорожников.

В турнирной таблице «Локомотив» занимает восьмое место, набрав 26 очков, «Крылья Советов» с 15 очками идут 14-ми.

В следующем матче «Локомотив» 13 марта примет «Краснодар», «Крылья Советов» 11 марта на выезде сыграют с «Уфой».

5.03.2017 14:00 основной раунд: 18-й тур Нефтяник
Крылья Советов 0:3 Локомотив М
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Вадим Скрипченко Юрий Семин
Голы
90 Арикленес да Силва Ари (Ал. Миранчук, В. Чорлука) 60′
90 Арикленес да Силва Ари (Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш) 68′
59 Алексей Миранчук (И. Денисов) 88′
Составы
Георгий Лория 17
Дмитрий Ятченко 3
Милан Родич 33
Али Гаджибеков 5
Жозе Феррейра Надсон (к) 6
Александр Зуев 27
Евгений Башкиров 2
Кристиан Паскуато 10
83′ Шелдон Бато 19
Срджан Мияйлович 20
56′ Алан Чочиев 7
Павел Кудряшов 28
68′ Александр Глеб 11
Берат Садик 9
1 Маринату Алвим Гильерме
55 Ренат Янбаев
29 Виталий Денисов
5 Неманья Пейчинович
14 Ведран Чорлука (к)
33 Соломон Кверквелия
4 Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш
27 Игорь Денисов
36 Дмитрий Баринов 61′
20 Владислав Игнатьев
59 Алексей Миранчук 90′
18 Александр Коломейцев
90 Арикленес да Силва Ари 75′
7 Маркес Битанкур Майкон
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 9
4 Удары (всего) 17
1 Удары в створ 5
0 Штанги, перекладины 1
4 Угловые 3
11 Фолы 10
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
Боковой судья Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону, Россия)
Боковой судья Роман Усачев (Ростов-на-Дону, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
Автогол
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Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Локомотив М
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