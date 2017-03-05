«Краснодар» определился со стартовым составом на матч против «Спартака»
«Краснодар» объявил стартовый состав на матч 18-го тура российской
Премьер-Лиги против «Спартака».
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«Краснодар»: Крицюк, Шишкин, Гранквист, Налдо, Рамирес, Мартынович, Газинский, Подберёзкин, Классон, Смолов, Вандерсон.
Запасные: Синицын, Латышонок, Петров, Быстров, Мамаев, Торбинский, Жоаозиньо, Жигулёв, Перейра, Окриашвили, Лаборде, Комличенко.
Начало — в 16:30 мск.
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