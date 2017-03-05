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5 марта 2017, 15:56 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Краснодар» определился со стартовым составом на матч против «Спартака»

«Краснодар» объявил стартовый состав на матч 18-го тура российской Премьер-Лиги против «Спартака».

Краснодар объявил стартовый состав на матч 18-го тура российской <nobr>Премьер-Лиги</nobr> против Спартака. Увеличить
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«Краснодар»: Крицюк, Шишкин, Гранквист, Налдо, Рамирес, Мартынович, Газинский, Подберёзкин, Классон, Смолов, Вандерсон.

Запасные: Синицын, Латышонок, Петров, Быстров, Мамаев, Торбинский, Жоаозиньо, Жигулёв, Перейра, Окриашвили, Лаборде, Комличенко.

Начало — в 16:30 мск.

Краснодар
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