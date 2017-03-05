Гаджиев: Турнир с участием команд с Урала был бы полезен

«Ваша команда потеряла титул хозяина Урала? А то, может, организовать турнир и выяснить это — Екатеринбург, Пермь, Уфа, Оренбург, Тюмень…



У нас в 17-м году все хозяева исчезли. Народ — хозяин. Урал много делает для развития футбола в своём регионе. Сейчас даже больше, чем “Амкар”. У вас больше сделано для развития игры в последние годы, и сейчас Екатеринбург продвигает развитие игры.

А турнир такой — он не помешает, возможно: никто из уральских команд не играет в еврокубках, так что такой турнир был бы полезен», — цитирует Гаджиева пресс-служба «Амкара».