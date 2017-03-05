Тульский «Арсенал» может подать жалобу в РФС на судейство матча с «Оренбургом»
МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Судья матча чемпионата России между «Оренбургом» и «Арсеналом» отработал непрофессионально, тульский клуб рассмотрит возможность подачи жалобы в Российский футбольный союз (РФС).
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Об этом ТАСС заявил генеральный директор туляков Дмитрий Балашов.
Встреча 18-го тура чемпионата прошла в субботу в Оренбурге и завершилась победой хозяев со счетом 3:0. Второй гол оренбуржцы забили с пенальти, который был назначен в спорном моменте. После игры главный тренер туляков Сергея Кирьяков заявил, что арбитр встречи Владимир Сельдяков больше не должен работать на уровне
«Мы рассмотрим такую возможность (подачи жалобы в РФС. — Прим. ТАСС) с президентом клуба в понедельник, — заявил Балашов. — После 0:3 обсуждать судейство не совсем правильно, но если вы хотите знать мое личное мнение, не считаю работы судьи профессиональной. Имею в виду вообще саму манеру судейства, не только момент с пенальти, но это сложный момент, который требует долгого обсуждения».
Бывший инспектор Международной федерации футбола (ФИФА) Натан Бартфельд, комментируя момент с пенальти для ТАСС, заявил, что Сельдяков поспешил, зафиксировав фол.
«Арсенал» после 18 туров занимает 15-е место в турнирной таблице с 12 очками.
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