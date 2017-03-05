Гол Бикфалви принес «Уралу» победу над «Амкаром»
МОСКВА, 5 мар —
Р-Спорт. Футболисты екатеринбургского «Урала» на своем поле переиграли пермский «Амкар» в 18-м туре чемпионата России.
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Встреча, прошедшая в воскресенье в Екатеринбурге, завершилась со счетом 1:0. Мяч на 32-й минуте забил Эрик Бикфалви.
После этой победы «Урал» набрал 17 очков и поднялся на 12-е место в таблице российской
В следующем туре «Урал» 10 марта встретится на выезде с тульским «Арсеналом», а «Амкар» 12 марта примет петербургский «Зенит».
|5.03.2017 11:30
|Зрители 4570
|основной раунд: 18-й тур
|СКБ-Банк Арена
Главные тренеры
|Александр Тарханов
|Гаджи Гаджиев
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|1
|6
|Удары (всего)
|5
|4
|Удары в створ
|2
|2
|Угловые
|4
|16
|Фолы
|12
|0
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
|Боковой судья
|Константин Шаламберидзе (Москва, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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