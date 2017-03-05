Гол Бикфалви принес «Уралу» победу над «Амкаром»

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Встреча, прошедшая в воскресенье в Екатеринбурге, завершилась со счетом 1:0. Мяч на 32-й минуте забил Эрик Бикфалви.

После этой победы «Урал» набрал 17 очков и поднялся на 12-е место в таблице российской премьер-лиги. «Амкар» с 27 очками идет на седьмой строчке.

В следующем туре «Урал» 10 марта встретится на выезде с тульским «Арсеналом», а «Амкар» 12 марта примет петербургский «Зенит».