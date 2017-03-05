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5 марта 2017, 13:54 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Гол Бикфалви принес «Уралу» победу над «Амкаром»

МОСКВА, 5 мар — Р-Спорт. Футболисты екатеринбургского «Урала» на своем поле переиграли пермский «Амкар» в 18-м туре чемпионата России.

Игрок ФК Урал Роман Емельянов (слева) в матче 18-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК Урал (Екатеринбург) и ФК Амкар (Пермь). Увеличить
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Встреча, прошедшая в воскресенье в Екатеринбурге, завершилась со счетом 1:0. Мяч на 32-й минуте забил Эрик Бикфалви.

После этой победы «Урал» набрал 17 очков и поднялся на 12-е место в таблице российской премьер-лиги. «Амкар» с 27 очками идет на седьмой строчке.

В следующем туре «Урал» 10 марта встретится на выезде с тульским «Арсеналом», а «Амкар» 12 марта примет петербургский «Зенит».

5.03.2017 11:30 Зрители 4570 основной раунд: 18-й тур СКБ-Банк Арена
Урал 1:0 Амкар
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Александр Тарханов Гаджи Гаджиев
Голы
32′ Эрик Бикфалви (Ч. Лунгу) 6
Составы
90+3′ Николай Заболотный 28
Денис Кулаков 15
Александр Данцев 7
Грегор Балажиц 4
Александр Новиков 12
Эрик Бикфалви 6
37′ Владимир Ильин 18
Артем Фидлер (к) 57
Роман Емельянов 92
72′ Николай Димитров 17
Эдгар Манучарян 99
87′ Чисамба Лунгу 10
Александр Ставпец 11
15 Дмитрий Хомич
2 Александр Милькович
3 Петар Занев (к)
4 Николай Зайцев 37′
6 Секу Конде 27′
5 Януш Гол
8 Фегор Огуде
9 Дарко Бодул
19 Брайн Оладапо Идову 82′
28 Станислав Прокофьев
27 Михаил Костюков 61′
17 Алексей Гасилин
20 Павел Комолов 75′
25 Давид Хурцидзе
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 1
6 Удары (всего) 5
4 Удары в створ 2
2 Угловые 4
16 Фолы 12
0 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Боковой судья Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
Боковой судья Константин Шаламберидзе (Москва, Россия)
Обозначения
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Вошел в игру
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