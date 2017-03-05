МВД не будет усиливать меры безопасности из-за матча «Краснодар» — «Спартак»
КРАСНОДАР, 5 марта. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Охрана порядка в Краснодаре в день проведения матча чемпионата России по футболу между одноименным клубом и московским «Спартаком» будет вестись в штатном режиме. Об этом ТАСС сообщили в
пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
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Видимо, что-то случилось...
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В субботу вечером в соцсетях появилось видео, на котором группу болельщиков «Спартака» задерживают сотрудники полиции. Болельщик, комментирующий ролик, сообщил о применении сотрудниками правоохранительных органов слезоточивого газа и дубинок. В
«Охрана общественного порядка будет обеспечиваться в штатном режиме. Сотрудники полиции готовы к выполнению поставленных перед ними задач», — сообщили в
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Матч 18-го тура чемпионата пройдет в воскресенье, начало — в 16:30 мск. «Спартак» после 17 туров чемпионата лидирует в турнирной таблице с 40 очками. «Краснодар» с 28 очками располагается на шестой позиции.
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