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5 марта 2017, 11:09 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

МВД не будет усиливать меры безопасности из-за матча «Краснодар» — «Спартак»

КРАСНОДАР, 5 марта. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Охрана порядка в Краснодаре в день проведения матча чемпионата России по футболу между одноименным клубом и московским «Спартаком» будет вестись в штатном режиме. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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В субботу вечером в соцсетях появилось видео, на котором группу болельщиков «Спартака» задерживают сотрудники полиции. Болельщик, комментирующий ролик, сообщил о применении сотрудниками правоохранительных органов слезоточивого газа и дубинок. В пресс-службе ГУ МВД факт задержания и применения дубинок и слезоточивого газа опровергли.

«Охрана общественного порядка будет обеспечиваться в штатном режиме. Сотрудники полиции готовы к выполнению поставленных перед ними задач», — сообщили в пресс-службе полиции в воскресенье.

Поддержать красно-белых в Краснодар, согласно сообщениям болельщиков в соцсетях, приехало до 15 тысяч человек. По регламенту чемпионата страны принимающая сторона выделяет клубу-гостю 10% билетов от общей вместимости стадиона, которая на арене «Краснодар», согласно официальному сайту клуба, составляет 34 291 место.

Матч 18-го тура чемпионата пройдет в воскресенье, начало — в 16:30 мск. «Спартак» после 17 туров чемпионата лидирует в турнирной таблице с 40 очками. «Краснодар» с 28 очками располагается на шестой позиции.

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«Спартак» сыграет с «Краснодаром» в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. «Спартак» сыграет в гостях с «Краснодаром» в центральном матче воскресенья в рамках 18-го тура чемпионата России по футболу. После субботней нулевой ничьей конкурентов — ЦСКА и «Зенита» — лидер «Спартак» может до семи очков увеличить отрыв от преследователей.
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