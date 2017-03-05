К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В субботу вечером в соцсетях появилось видео, на котором группу болельщиков «Спартака» задерживают сотрудники полиции. Болельщик, комментирующий ролик, сообщил о применении сотрудниками правоохранительных органов слезоточивого газа и дубинок. В пресс-службе ГУ МВД факт задержания и применения дубинок и слезоточивого газа опровергли.

«Охрана общественного порядка будет обеспечиваться в штатном режиме. Сотрудники полиции готовы к выполнению поставленных перед ними задач», — сообщили в пресс-службе полиции в воскресенье.

Поддержать красно-белых в Краснодар, согласно сообщениям болельщиков в соцсетях, приехало до 15 тысяч человек. По регламенту чемпионата страны принимающая сторона выделяет клубу-гостю 10% билетов от общей вместимости стадиона, которая на арене «Краснодар», согласно официальному сайту клуба, составляет 34 291 место.

Матч 18-го тура чемпионата пройдет в воскресенье, начало — в 16:30 мск. «Спартак» после 17 туров чемпионата лидирует в турнирной таблице с 40 очками. «Краснодар» с 28 очками располагается на шестой позиции.