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5 марта 2017, 11:20 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Урал» — «Амкар»: стали известны стартовые составы команд

«Урал» и «Амкар» объявили стартовые составы на матч 18-го тура российской Премьер-Лиги.

Урал и <span class=error>Амкар</span> объявили стартовые составы на матч 18-го тура российской <nobr>Премьер-Лиги.</nobr> Увеличить
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«Урал»: Заболотный, Балажиц, Данцев, Фидлер, Димитров, Новиков, Кулаков, Емельянов, Ильин, Бикфалви, Лунгу.

Запасные: Арапов, Тимофеев, Меркулов, Динга, Табидзе, Павленко, Ломакин, Манучарян, Коробов, Глушков, Ставпец, Юсупов.

«Амкар»: Хомич, Зайцев, Идову, Занев, Милькович, Конде, Комолов, Костюков, Гол, Огуде, Бодул.

Запасные: Будаков, Вамбольт, Черенчиков, Гиголаев, Хурцидзе, Шаваев, Анене, Мищенко, Салугин, Прокофьев, Гасилин.

Встреча начнётся в 11:30 мск и будет транслироваться в прямом эфире на телеканале «Наш футбол».

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