«Урал» — «Амкар»: стали известны стартовые составы команд
«Урал» и «Амкар» объявили стартовые составы на матч 18-го тура российской
Премьер-Лиги.
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«Урал»: Заболотный, Балажиц, Данцев, Фидлер, Димитров, Новиков, Кулаков, Емельянов, Ильин, Бикфалви, Лунгу.
Запасные: Арапов, Тимофеев, Меркулов, Динга, Табидзе, Павленко, Ломакин, Манучарян, Коробов, Глушков, Ставпец, Юсупов.
«Амкар»: Хомич, Зайцев, Идову, Занев, Милькович, Конде, Комолов, Костюков, Гол, Огуде, Бодул.
Запасные: Будаков, Вамбольт, Черенчиков, Гиголаев, Хурцидзе, Шаваев, Анене, Мищенко, Салугин, Прокофьев, Гасилин.
Встреча начнётся в 11:30 мск и будет транслироваться в прямом эфире на телеканале «Наш футбол».
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