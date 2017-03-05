Новое королевство Марио. Первые контуры ЦСКА Гончаренко

Да, после 0:0 на мартовском песчаном поле, невысокого темпа и двух жалких обводок за весь матч (не на каждую команду, вообще) было впору окончательно разочароваться в отечественном футболе. Но, во-первых, в Италии таким матчем восхищались бы, La Gazzetta Dello Sport выкатила бы тактический разбор на пару страниц, а наслаждение болельщиков вызывали бы не голы, а стыки и разбитая голова условного Кьеллини. Во-вторых, чего вы вообще ждали от ЦСКА, подписавшего контракт с Виктором Гончаренко?



Зимой вышел отличный документальный фильм «Игра разума», где Гончаренко впускает в раздевалку, рассказывает о своём графике, показывает тренировочный процесс, а заодно — объясняет тактические нюансы «Уфы», которая за первую часть сезона сподобилась отобрать очки у «Зенита» и увезти две победы из Москвы. Одна из самых запоминающихся фраз, прозвучавших в той ленте, отражает тактический тренд и объясняет стиль Гончаренко: «Нужно бить мяч вперёд, и неважно, зацепится ли нападающий за мяч — он навяжет борьбу». Новый тренер ЦСКА готов системно отказываться от мяча и спокойно принимает длинные передачи в борьбу, потому что знает: выиграть подбор всегда важнее, чем выиграть стык.



Философия ЦСКА Гончаренко будет очень похожа на философию его «Уфы», и кардинальная перестройка рисунка игры, в отличие от тактической (переход с 4−2−3−1 на 3−5−2), ЦСКА и не требовалась. Его «Уфа» была второй командой Премьер-Лиги по длинным передачам. Первой — угадайте кто.

Фланговая асимметрия

Вполне вероятно, в ближайших турах Виктор Гончаренко перепробует на позиции левого латераля сразу троих игроков — Щенникова, Миланова и Тошича — однако под «Зенит» тренер выбрал самый оборонительный вариант. Фактически левый фланг был принесён в жертву — Щенников никогда не обладал серьёзными атакующими навыками, поэтому вперёд включался редко и на трети поля «Зенита» чаще играл назад (5 передач из 7). Слабая игра Георгия в атаке видна и по показателям Packing — если вы зимой спали и не читали наши тактические тексты, их разъяснение можно почитать тут.



Packing отражает количество отрезанных соперников при передачах вперёд, и у Щенникова абсолютно кошмарный показатель для латераля — лишь дважды он отрезал по одному оппоненту за игру. При этом цифры другого флангового игрока, Марио Фернандеса, намного сильнее — 42 соперника, отрезанных передачами, 53 соперника, отрезанных при приёме мяча, и лучший в ЦСКА Impect (количество отрезанных пасами защитников).

ЦСКА (общий Packing: 301)



Packing PackDr Impect Приём 35. Акинфеев 47 0 2 0 42. Щенников 2 0 0 28 6. А. Березуцкий 22 0 1 5 5. Васин 27 1 1 8 24. В. Березуцкий 60 0 2 8 2. Фернандес 42 2 12 53 3. Вернблум 22 1 2 19 10. Дзагоев 42 0 10 67 17. Головин 24 0 4 25 99. Оланаре 6 1 3 47 11. Ионов 2 0 1 20 20. Витиньо 1 1 0 10 66. Натхо 4 0 0 3 7. Тошич 0 0 0 0

Природа цифр объяснима — Марио Фернандес игрок банально другой направленности, однако Виктор Гончаренко старается усложнить его миссию в атаке ЦСКА. Вы, конечно, заметили, что лучший момент в матче «армейцы» создали после внезапного появления Марио Фернандеса в центре штрафной площади и скидки на дальнюю штангу Дзагоеву, но такое включение крайнего защитника не было единичным.

Марио регулярно смещался с правого фланга в центр, открываясь под подачи, диагонали из глубины, уходя на подборы и выигрывая их, но самым показательным был тот самый момент со скидкой Дзагоеву (в мозаике скриншотов выше он — в левом верхнем углу). Атака ЦСКА началась с аута, Фернандес вбросил мяч, отыгрался с Дзагоевым и рванул с правого фланга в центр сразу же, как Алан перевёл мяч на левый край. Важно ещё, что Марио Фернандес при подачах открывался в зону, где сторожат Жирков и Кришито — не лучшие мастера игры в воздухе.



Атакующий потенциал Фернандеса при 3−5−2 очевиден. Оборонительные проблемы — тоже, но о них чуть позже.

Лидером этого ЦСКА будет Алан Дзагоев

Весь первый тайм в тактике ЦСКА прослеживалась любопытная деталь — Головин и Дзагоев менялись местами в центре полузащиты, уходя то ближе к левому флангу, то ближе к правому. Однако гораздо чаще мяч оказывался там, где был Алан Дзагоев, без привязки к конкретной части поля. Несмотря на загубленный момент с ударом влёт, Дзагоева тоже нужно похвалить за момент — он сделал диагональ на левый край и забежал за спину защитникам, ожидая скидки Фернандеса. Всё это пахло наигранными действиями с испанских сборов.



Дзагоев одновременно третий игрок ЦСКА по Packing, второй по Impect и лучший по приёму передач, отрезающих соперников — всё это характеризует и умение Алана пасовать, отрезая чужую линию прессинга, и желание играть на обострение, и его умение открываться между линиями. На плечи Дзагоева легли все стандарты «армейцев», над которыми Виктор Гончаренко всегда кропотливо работает. Ещё один плюс — налаженная химия при новой схеме с Марио Фернандесом: Дзагоев знает, когда нужно отдать пас, поддержать рывок, а когда оттянуться на фланг и помочь защитнику. От его мыслей (и здоровья) будет зависеть, насколько качественно ЦСКА будет играть этой весной.

Расчёт на длинные передачи Акинфеева

Вратари осенней «Уфы» идеально объясняли фразу, подчёркнутую в начале текста — Георгий Шелия и Андрей Лунёв часто выбивали мяч вперёд, в сторону нападающих, где главным было навязывание борьбы, а не выигранное единоборство. Точность длинных передач хромала у обоих — 29% у Шелии, 31% у Лунёва — но в данном случае важнее сам факт доставки мяча вперёд. В прошлогоднем «Лестере» Каспер Шмейхель тоже бил мяч вперёд с точностью 29%, но его выносы казались одним из самых перспективных способов доставки до атаки.



Теперь Гончаренко требует начинать атаки длинным пасом от Игоря Акинфеева. У вратаря ЦСКА есть способности к этому — по сезону Акинфеев играет лонг-боллами точнее Шелии и Лунёва (41,38% точных). Против «Зенита» Игорь сделал 28 длинных передач, сохраняя свою точность по сезону — во-первых, это больше, чем делали вратари «Уфы» в среднем (18,2 у Шелии, 25,3 у Лунёва), во-вторых, это больше трети лонг-боллов на весь ЦСКА (всего за матч «армейцы» набили 76). Отчасти эти цифры спровоцированы прессингом «Зенита» — центральные защитники слабовато открывались под короткие передачи Акинфеева, а получая пас, часто отдавали назад, видя полностью перекрытые зоны, куда нужно доставлять мячи.



Бросилось в глаза, что Акинфеева использовали не только как бьющего в сторону Аарона Оланаре — тактика 3−5−2 подразумевает смещения одного (а то и двух) центральных защитников ближе к флангу при билд-апе, построении атаки, и подъём латералей чуть ли не на одну линию к нападающим. Поэтому вариант «длинная передача вратаря на защитника» вчера эпизодически проскакивал — Акинфеев выбивал мяч на Алексея Березуцкого (как на скриншоте ниже) или Марио Фернандеса, защитники играли головой и переводили мяч в центральную ось.

Контрпрессинг ЦСКА уязвим

В вязкой игре ЦСКА практически не давал «Зениту» пространства для контратак, однако однажды сине-бело-голубым удалось здорово разогнаться, и эту ситуацию лучше разобрать пошагово. Выпад «Зенита» начался как раз с Марио Фернандеса — он сместился в центр и придумал пас вразрез на Ионова, прочитанный защитниками.

ЦСКА стремится применить контрпрессинг, или «правило пяти секунд», как его называет Хосеп Гвардиола, и выдержка Юрия Жиркова здесь сделала момент. Он сделал пару касаний, сместился во фланг, дождался резкого рывка Василия Березуцкого из своей зоны, а затем кинул мяч за спину защитнику.

Второй волной разбить контрпрессинг мог Вернблум, однако швед не стал резко выдёргиваться со своего места, на секунду застрял в полупозиции, а затем мяч был переведён на пустой фланг — Понтусу пришлось играть по мячу….

…после чего его остаётся лишь отрезать передачей в освободившийся центр.

К чести ЦСКА, спустя несколько минут была проведена экстренная работа над ошибками контрпрессинга. Ситуация получилась один в один — Марио Фернандес потерял мяч на полуфланге, Василий Березуцкий убежал страховать русского бразильца и открыл зону — только теперь уже его подстраховали Вернблум и Васин.

Королевство Марио на правом фланге, где происходит смена режима, может стать главной головной болью Виктора Гончаренко. Даже «Челси» Конте, называемый многими экспертами идеальной командой в плане геометрии, играет с ассиметричными флангами: Мозес и Педро лучше в разрушении, Алонсо и Азар — в созидании, поэтому многие соперники стараются перегружать левый фланг обороны «Челси», где свободы больше. Такую проблему может породить и Марио Фернандес, который будет явно меньше трудиться в защите — этот момент с контрпрессингом был не единственным, где фланг Фернандеса оказался открытым, а сам игрок не спешил возвращаться назад. Так что отрабатывать подстраховку Марио на тренировках ЦСКА теперь жизненно важно.



Нет офсайдных ловушек!

Учитывая, сколько ЦСКА напропускал после неудачно выстроенного искусственного офсайда, отказ Виктора Гончаренко от ловушек важен. Но он читался. Во-первых, нужно было как-то решать проблему с постоянными забросами за спину центральным защитникам — и судя по матчу с «Зенитом», в котором лишь при игре 11v10 петербуржцам удалось создать опасные моменты из штрафной площади, решать будут прессингом и компактностью линий. Во-вторых, схема в три центральных защитника сама по себе практически отторгает офсайдные ловушки, их гораздо сложнее выстроить, чем при игре в четыре.

ЦСКА хорош при игре без мяча

Короткой строкой — о других новинках ЦСКА Гончаренко:



1. Оланаре и Ионов очень любопытно работали в прессинге, когда мяч разыгрывали центральные защитники «Зенита». То один, то второй систематически перекрывали линию передач на Хави Гарсию, при этом давали спокойно принимать мяч Маурисио и атаковали бразильца уже на приёме мяча. Эпизод на скриншоте показателен — Оланаре на долю секунды дёрнулся в сторону Маурисио, но потом просчитал момент в голове и вернулся на исходную позицию. Шаг логичен — будучи атакованным на приёме, Маурисио четырежды терял мяч.

2. Играя без мяча у центральной линии или на своей половине поля, ЦСКА старается всем составом опускаться за линию мяча. Ниже садится даже Оланаре, принимающий мяч в глубине. При этом высокий прессинг «армейцы» тоже практиковали, преимущественно в первом тайме — к Оланаре и Ионову присоединялся кто-то из двойки полузащитников.



3. Артёма Дзюбу сковали персональной опекой — весь матч на нём висел Виктор Васин, убегая за ним в буфет, в раздевалку и оставляя лишь в крайних случаях (как в моменте с контрпрессингом). Кстати, была и ответная «персоналка» от Дзюбы. На одном из опасных стандартов ЦСКА Васин замыкал подачу Дзагоева, и почему-то его персонально опекал Кришито, но на следующем же угловом «Зенит» провёл работу над ошибками, и Васина забрал Дзюба, вынудив нарушить на себе правила.



4. За счёт компактности удалось смыть с поля Жулиано, а также максимально ограничить Данни. Если Данни искал мяч в глубине и пытался что-то построить оттуда, то Жулиано давали получать мяч исключительно на флангах, в насыщенных квадратах, куда уже приходили 3−4 игрока «армейцев». Перекрывать Жулиано все зоны для передач и дальнейшего продвижения удавалось качественно, без разрывов и коридоров между игроками. Тройка полузащитников тоже внимательно играла по бразильцу, формируя компактную линию и перекрывая вариант передачи на Жулиано.