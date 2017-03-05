Бабаев: ЦСКА ждет решения УЕФА по делу Еременко без особого оптимизма

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18 ноября УЕФА дисквалифицировал Еременко на два года из-за того, что в его допинг-пробе, взятой перед матчем Лиги чемпионов с немецким «Байером» (2:2, 14 сентября 2016 года), был найден кокаин. В декабре Еременко подал апелляцию. Заседание по ее рассмотрению прошло в четверг.

«Решение ожидаем в понедельник, но без особого оптимизма. По заседанию понять ничего невозможно — как при вынесении решения, так и сейчас. Конечно, надеемся на лучшее, но, зная практику, не очень большой оптимизм», — сказал Бабаев.

Футболист перешел в ЦСКА в августе 2014 года из казанского «Рубина». В активе 29-летнего полузащитника 73 матча и пять голов за сборную Финляндии.