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5 марта 2017, 11:06 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Бабаев: ЦСКА ждет решения УЕФА по делу Еременко без особого оптимизма

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Московский ЦСКА ожидает решения Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по апелляции полузащитника Романа Еременко по делу об употреблении допинга без особого оптимизма. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор армейского клуба Роман Бабаев.

Генеральный директор армейского клуба заявил что оно должно быть озвучено в понедельник. Увеличить
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18 ноября УЕФА дисквалифицировал Еременко на два года из-за того, что в его допинг-пробе, взятой перед матчем Лиги чемпионов с немецким «Байером» (2:2, 14 сентября 2016 года), был найден кокаин. В декабре Еременко подал апелляцию. Заседание по ее рассмотрению прошло в четверг.

«Решение ожидаем в понедельник, но без особого оптимизма. По заседанию понять ничего невозможно — как при вынесении решения, так и сейчас. Конечно, надеемся на лучшее, но, зная практику, не очень большой оптимизм», — сказал Бабаев.

Футболист перешел в ЦСКА в августе 2014 года из казанского «Рубина». В активе 29-летнего полузащитника 73 матча и пять голов за сборную Финляндии.

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