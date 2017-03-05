«Спартак» сыграет с «Краснодаром» в матче чемпионата России по футболу

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Гостевой матч с одним из конкурентов должен подтвердить обоснованность лидерства «Спартака», который в этом сезоне близок к тому, чтобы спустя 16 лет вернуть себе звание сильнейшего клуба страны. В зимнее межсезонье команда Массимо Карреры часто побеждала на сборах, однако яркой игры не показывала. Болельщики красно-белых уже привыкли, что весеннюю часть чемпионата команда проводит не лучшим образом, нередко в первых же мартовских матчах теряя шансы на самые высокие места. Поражение в Краснодаре подтвердит их опасения, однако «Спартак» в любом случае останется лидером.

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 18, 5.03.2017, 16:30 -:- Краснодар Спартак М

В предстоящей встрече не сыграет лучший бомбардир «Спартака» Квинси Промес, который дисквалифицирован, как и пришедший из «Амкара» защитник Георгий Джикия, а также еще один игрок обороны Маурисио. На правом фланге способен сыграть вернувшийся в команду опытный Александр Самедов, однако не исключено, что Каррера, отказавшись от крайних полузащитников, выпустит на поле двух форвардов — Зе Луиша и главного новичка — бразильца Луиса Адриано.

Зе Луиш дважды забил «Краснодару» в августовском матче первого круга, принеся «Спартаку» победу со счетом 2:0.

«Краснодар» провел в феврале уже три матча, обыграв турецкий «Фенербахче» (1:0, 1:1) и выйдя в 1/8 финала Лиги Европы, но выбыв из борьбы в Кубке России, проиграв в серии пенальти «Уралу». Матч против уральцев стал настоящей катастрофой для команды Игоря Шалимова, которая упустила победу, выигрывая в первом тайме со счетом 3:0. В составе «Краснодара» удачно заиграл шведский новичок Виктор Классон, который забил уже три мяча. Зато остаются вне игры из-за травм хавбеки Марат Измайлов и Павел Мамаев, защитники Виталий Калешин и Сергей Петров, получил повреждение и хавбек из Буркина-Фасо Шарль Каборе.

Матч пройдет на «Краснодар-Арене», начало — 16:30 мск. Главный арбитр — Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга.

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 18, 5.03.2017, 11:30 -:- Урал Амкар

Уральское дерби в Екатеринбурге

Игровой день начнется в Екатеринбурге, где в 11:30 мск на «СКБ-Банк Арене» состоится уральское дерби — «Урал» примет пермский «Амкар». «Уралу» не было позволено провести здесь домашнюю кубковую игру с «Краснодаром», которая в итоге состоялась на поле соперника, однако за прошедшие пять дней поле стадиона должны были подготовить к игре чемпионата.

«Урал» находится в зоне переходных матчей, «Амкар» идет седьмым, претендуя на место в Лиге Европы. Пермяков при этом покинули лидеры — перебравшиеся в «Спартак» голкипер Александр Селихов и Джикия, ушел также помощник главного тренера Гаджи Гаджиева Вадим Евсеев, возглавивший клуб второго дивизиона «Текстильщик» из Иванова.

Главным арбитром матча назначен нижегородец Михаил Вилков, в августе в Перми «Амкар» победил уральцев со счетом 1:0 благодаря мячу Дарко Бодула.

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 18, 5.03.2017, 14:00 -:- Крылья Советов Локомотив М

Самарские «Крылья Советов» примут столичный «Локомотив» на стадионе «Нефтяник» в Уфе — поле домашнего «Металлурга» к возобновлению сезона оказалось неготовым. Волжане, набрав в пяти последних осенних матчах под руководством нового главного тренера Вадима Скрипченко восемь очков, сумели выбраться из зоны вылета, однако вся борьба за выживание еще впереди. Для «Локомотива» на финише сезона главная задача — успешно выступить в Кубке России, где подопечные Юрия Семина вышли в полуфинал, обыграв клуб Футбольной национальной лиги «Тосно» (1:0). При этом, хотя «Локомотив» идет лишь на 10-м месте, отставание от занимающего четвертую строчку «Терека» составляет пять очков, так что побороться за Лигу Европы можно и через матчи чемпионата страны.

Матч «Крылья Советов» — «Локомотив» начнется в 14:00 мск, главный арбитр — Сергей Иванов из Ростова-на-Дону. В составе гостей дисквалифицирован полузащитник Делвин Ндинга.

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 18, 5.03.2017, 19:00 -:- Терек Уфа

Семака ждут в Грозном

В 19:00 мск на поле грозненской «Ахмат-Арены» выйдут футболисты «Терека» и «Уфы». Уфимцы под руководством нового главного тренера Сергея Семака в первый день весны пробились в кубковый полуфинал, обыграв «Анжи» (1:0). Первую часть чемпионата «Уфа» завершила на восьмой строчке, «Терек» же претендует даже на медали. В первом круге «Уфа» провела против «Терека» самый неудачный матч в сезоне, уступив со счетом 1:3, после чего бывший наставник команды Виктор Гончаренко перешел на игру с тремя центральными защитниками, и «Уфа» практически перестала пропускать.

Главный арбитр матча «Терек» — «Уфа» — Сергей Карасев из Москвы.

18-й тур стартовал в пятницу, когда «Томь» проиграла «Ростову» — 0:6. В субботу «Оренбург» победил «Арсенал» (3:0), а ЦСКА и «Зенит» сыграли вничью (0:0). Завершится тур в понедельник матчем «Анжи» и «Рубина».

В чемпионате России по футболу лидирует «Спартак» — 40 очков (17 матчей). 36 очков имеет «Зенит» (18 игр), 33 — ЦСКА (18).