В матче с «Зенитом» в основе ЦСКА впервые с 2008 года вышли меньше 3 легионеров
В стартовом составе ЦСКА на матч 18-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:0) вышли только два легионера — шведский полузащитник Понтус Вернблум и нигерийский форвард Аарон Оланаре.
В последний раз в основном составе ЦСКА на матч чемпионата было меньше трёх иностранцев в ноябре 2008 года. Тогда на игру 30-го тура РФПЛ против «Шинника» (0:1) вышли литовский защитник Дейвидас Шемберас и боснийский полузащитник Элвир Рахимич.
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