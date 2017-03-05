В матче с «Зенитом» в основе ЦСКА впервые с 2008 года вышли меньше 3 легионеров

В последний раз в основном составе ЦСКА на матч чемпионата было меньше трёх иностранцев в ноябре 2008 года. Тогда на игру 30-го тура РФПЛ против «Шинника» (0:1) вышли литовский защитник Дейвидас Шемберас и боснийский полузащитник Элвир Рахимич.