МВД опровергло информацию об избиении фанатов ФК «Спартак» в Краснодаре
КРАСНОДАР, 5 марта. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Полиция не осуществляла массовые задержания фанатов «Спартака» в центре Краснодара, приехавших в город на матч московского клуба с «Краснодаром». Об этом ТАСС сообщили в
пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
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Ранее в соцсетях появилось видео, на котором группу болельщиков «Спартака» якобы задерживают сотрудники полиции. Комментирующий ролик болельщик сообщил о применении сотрудниками правоохранительных органов слезоточивого газа и дубинок.
«В полицию никакой информации о задержаниях не поступало, дубинки и слезоточивый газ не применялись», — сказали в МВД.
Как рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах, в центре Краснодара у нескольких болельщиков произошел конфликт с местной жительницей. «Они (фанаты) стали с ней пререкаться, подошли сотрудники (правоохранительных органов) и пресекли развитие конфликта. Если и будет составлен протокол по данному факту, то только, если девушка напишет заявление на данных граждан», — добавил источник.
«Спартак» в воскресенье в матче 18-го тура чемпионата России по футболу встретится с «Краснодаром». Поддержать
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