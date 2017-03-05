МВД опровергло информацию об избиении фанатов ФК «Спартак» в Краснодаре

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Ранее в соцсетях появилось видео, на котором группу болельщиков «Спартака» якобы задерживают сотрудники полиции. Комментирующий ролик болельщик сообщил о применении сотрудниками правоохранительных органов слезоточивого газа и дубинок.

«В полицию никакой информации о задержаниях не поступало, дубинки и слезоточивый газ не применялись», — сказали в МВД.

Как рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах, в центре Краснодара у нескольких болельщиков произошел конфликт с местной жительницей. «Они (фанаты) стали с ней пререкаться, подошли сотрудники (правоохранительных органов) и пресекли развитие конфликта. Если и будет составлен протокол по данному факту, то только, если девушка напишет заявление на данных граждан», — добавил источник.