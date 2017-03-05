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5 марта 2017, 0:28 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

МВД опровергло информацию об избиении фанатов ФК «Спартак» в Краснодаре

КРАСНОДАР, 5 марта. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Полиция не осуществляла массовые задержания фанатов «Спартака» в центре Краснодара, приехавших в город на матч московского клуба с «Краснодаром». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Как рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах в центре Краснодара у нескольких болельщиков произошел конфликт с местной жительницей но полиция пресекла развитие конфликта. Увеличить
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Ранее в соцсетях появилось видео, на котором группу болельщиков «Спартака» якобы задерживают сотрудники полиции. Комментирующий ролик болельщик сообщил о применении сотрудниками правоохранительных органов слезоточивого газа и дубинок.

«В полицию никакой информации о задержаниях не поступало, дубинки и слезоточивый газ не применялись», — сказали в МВД.

Как рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах, в центре Краснодара у нескольких болельщиков произошел конфликт с местной жительницей. «Они (фанаты) стали с ней пререкаться, подошли сотрудники (правоохранительных органов) и пресекли развитие конфликта. Если и будет составлен протокол по данному факту, то только, если девушка напишет заявление на данных граждан», — добавил источник.

«Спартак» в воскресенье в матче 18-го тура чемпионата России по футболу встретится с «Краснодаром». Поддержать красно-белых в Краснодар приехало несколько тысяч болельщиков. Игра пройдет на стадионе «Краснодара», вмещающем 34 тысячи зрителей, начало встречи — 16:30 мск.

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«Спартак» сыграет с «Краснодаром» в матче чемпионата России по футболу

«Спартак» сыграет с «Краснодаром» в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. «Спартак» сыграет в гостях с «Краснодаром» в центральном матче воскресенья в рамках 18-го тура чемпионата России по футболу. После субботней нулевой ничьей конкурентов — ЦСКА и «Зенита» — лидер «Спартак» может до семи очков увеличить отрыв от преследователей.
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5 марта

МВД опровергло информацию об избиении фанатов ФК "Спартак" в Краснодаре

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