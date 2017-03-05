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5 марта 2017, 0:17 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Андрей Будогосский: Гончаренко имеет право на мнение, но Егоров отсудил на достойном уровне

Глава Департамента судейства и инспектирования РФС в интервью «СЭ» высказался о судействе двух субботних матчей 18-го тура премьер-лиги ЦСКА — «Зенит» и «Оренбург» — «Арсенал».

Глава Департамента судейства и инспектирования <span class=error>РФС</span> в интервью СЭ высказался о судействе двух субботних матчей 18-го тура <nobr>премьер-лиги.</nobr> Увеличить
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— Удовлетворены ли судейством Александра Егорова в матче ЦСКА — «Зенит»?

— Да, удовлетворен работой Егорова на этом матче.

— Главный тренер армейцев Виктор Гончаренко высказался в том духе, что судья не давал играть в футбол, свистел каждое касание. Насколько справедлив упрек?

— Каждый специалист, в том числе и Гончаренко, имеет право на свое мнение. Игра была с большим количеством единоборств, и Егоров выбрал тактику, которая в данной ситуации, на мой взгляд, и была необходима. Сложно себе представить, если бы он не квалифицировал какие-то эпизоды, пропуская их. Егоров провел игру на вполне достойном уровне.

— Как оцените решение по удалению Вернблума, есть ли сомнения в правоте арбитра?

— Итоговую оценку судейства в целом, отдельных эпизодов в частности дает контрольно-квалификационная комиссия. Не хотелось бы ставить телегу впереди лошади, дождемся решений комиссии.

— Как повлияло на манеру судейства Егорова тот факт, что он существенно похудел за время зимней паузы?

— Не знаю, насколько корректен в данном случае термин изящный, но у Александра действительно совсем другая фактура. Я был на матче, смотрел за игрой из ложи прессы. Егоров стал быстрее перемещаться, появилась другая эстетика в его работе. Конечно, ситуация, когда ты не таскаешь за собой лишние килограммы, влияет на любого человека. Выглядишь импозантнее, стройнее. Можем говорить даже о новой харизме в его работе.

Не открою большого секрета — у нас состоялся в прошлом году серьезный разговор, я обратил внимание на все моменты, связанные с лишним весом. Егоров мне тогда сказал одну фразу: «Я сделаю все, чтобы привести себя в порядок». Хотел бы отметить, что Александр оказался настоящим мужиком, не только выполнил, но и перевыполнил задание по лишним килограммам. Важна мотивация человека к работе на судейском поприще.

— Как прокомментируете момент, приведший к назначению пенальти в ворота гостей в матче «Оренбург» — «Арсенал»?

— Мое мнение основано на фактах, о которых меня информировал инспектор матча Алексей Спирин. Он использовал видеозапись основного вещателя, которая подтвердила абсолютную обоснованность решения арбитра Сельдякова назначить одиннадцатиметровый удар.

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