Московская полиция пресекла массовую драку между фанатами ЦСКА и «Зенита»

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В субботу в матче 18-го тура чемпионата России ЦСКА сыграл вничью с «Зенитом» со счетом 0:0.

«Была пресечена стычка фанатов, как перед футбольным матчем, так и на стадионе — одна из групп болельщиков пыталась прорваться в фан-сектор другой. Попытка была пресечена, а наиболее активные участники были задержаны», — сказал собеседник агентства.

По его словам, по итогам футбольного матча были задержаны за различные правонарушения более 40 человек.