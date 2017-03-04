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4 марта 2017, 23:42 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Московская полиция пресекла массовую драку между фанатами ЦСКА и «Зенита»

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Московская полиция пресекла массовую драку между футбольными фанатами ЦСКА и петербургского «Зенита». Об этом ТАСС сообщил высокопоставленный источник в московском ГУ МВД.

По итогам матча чемпионата России были задержаны за различные правонарушения более 40 человек. Увеличить
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В субботу в матче 18-го тура чемпионата России ЦСКА сыграл вничью с «Зенитом» со счетом 0:0.

«Была пресечена стычка фанатов, как перед футбольным матчем, так и на стадионе — одна из групп болельщиков пыталась прорваться в фан-сектор другой. Попытка была пресечена, а наиболее активные участники были задержаны», — сказал собеседник агентства.

По его словам, по итогам футбольного матча были задержаны за различные правонарушения более 40 человек.

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