Веденеев: Кокорин играет в основе ФК «Зенит», потому что имеет российский паспорт

ЦСКА и «Зенит» в субботу в матче 18-го тура чемпионата России в Москве сыграли вничью — 0:0. Кокорин провел на поле всю игру. В основе «Зенита» вышли пятеро россиян — Кокорин, Юрий Лодыгин, Александр Анюков, Юрий Жирков и Артем Дзюба. В настоящий момент в РФПЛ действует лимит на легионеров по схеме «6 легионеров + 5 россиян на поле».

«Он (Кокорин) играет, потому что русский (с российским паспортом) — это первое. Против команд, которые пониже уровнем, чем “Зенит”, Кокорин что-то создает. Все-таки он быстрый игрок, головой неплохо играет. Против сильных соперников того мастерства, которое у Кокорина есть, не хватает», — сказал Веденеев по телефону.

«Если бы (Олег) Шатов был в нормальном состоянии или был бы еще российский игрок, может, и можно было бы заменить Кокорина. А так ему никак не найти замену. Я считаю, что Кокорин — чистый нападающий, он может играть на месте Дзюбы, если у Артема не идет игра», — считает Веденеев.