Веденеев: Кокорин играет в основе ФК «Зенит», потому что имеет российский паспорт
С. -ПЕТЕРБУРГ, 4 мар —
Р-Спорт, Тарас Барабаш. Главный тренер петербургского «Зенита» Мирча Луческу выпускает форварда Александра Кокорина в основном составе, потому что у игрока есть российский паспорт, заявил агентству «Р-Спорт» чемпион СССР в составе «сине-бело-голубых» Сергей Веденеев.
ЦСКА и «Зенит» в субботу в матче 18-го тура чемпионата России в Москве сыграли вничью — 0:0. Кокорин провел на поле всю игру. В основе «Зенита» вышли пятеро россиян — Кокорин, Юрий Лодыгин, Александр Анюков, Юрий Жирков и Артем Дзюба. В настоящий момент в РФПЛ действует лимит на легионеров по схеме «6 легионеров + 5 россиян на поле».
«Он (Кокорин) играет, потому что русский (с российским паспортом) — это первое. Против команд, которые пониже уровнем, чем “Зенит”, Кокорин
«Если бы (Олег) Шатов был в нормальном состоянии или был бы еще российский игрок, может, и можно было бы заменить Кокорина. А так ему никак не найти замену. Я считаю, что Кокорин — чистый нападающий, он может играть на месте Дзюбы, если у Артема не идет игра», — считает Веденеев.
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