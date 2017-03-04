Унылое давно. Михаил Борзыкин — о матче ЦСКА и «Зенита»
Обозреватель «Советского спорта» разбирает один из центральных матчей весенней части сезона.
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Видимо, что-то случилось...
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В матче, который ждали долгую зиму, мячи не лопались от напряжения, атаки лавинами не сметали центр поля, обрушиваясь на ворота, а голкиперы не меняли протертую до дыр форму. Вместо финчеровского триллера получился «Твин Пикс». В первой серии этого знаменитого сериала людям сообщают об убийстве девушки, и все горько плачут. Всю серию. Что там дальше, я не знаю — три раза начинал смотреть этот сериал, но дальше первой серии так и не продвинулся. Но сегодняшний матч досмотрел до конца. Работа.
Игра
Контратакующий ЦСКА
План ЦСКА на игру был понятен: держите мяч, мужики, делайте с ним, что хотите, а мы попробуем вас в контратаках уколоть. Но контратака молчала. У нынешнего ЦСКА группа атаки состоит из пяти игроков: двух центральных хавбеков, двух нападающих и Фернандеса. Марио, однако, застыл в обороне, словно против него вышел молодой Данни, чье колено еще не пережило несколько сложных операций. Возможно, здесь Гончаренко перестраховался — очень боялся проиграть в дебютном официальном матче.
Вместе с Фернандесом из игры выпали Ионов и Оланаре. И тут возникает вопрос к тренерскому штабу. Почему на сборах наигрывался тандем Ионов — Чалов, а в первом же матче вышел другой форвард, который зимой был едва ли не худшим в составе? Оланаре приехал поздно, потом получил микротравму, играл ужасно. Даже Траоре вспоминался добрым словом. Чалов шанса так и не получил. Зато появился Витиньо, который всю зиму восстанавливался непонятно от чего. Очень странное кадровое решение.
В результате атака, то есть контратака, ЦСКА не работала. Не хватало темпа и ширины. И вообще всего. Из атакующей группы претензий нет только к Дзагоеву. Алан по традиции собрал богатый урожай самых разных
После удаления Вернблума на 70-й минуте Гончаренко уже не мог повлиять на атаку. Он ожидаемо выпустил опорника (Натхо) вместо нападающего (Оланаре) и стал удерживать ничейный счет. Первую проверку боем армейская модель 3−5−2 (хотя скорее 5−3−2) не прошла. Но не потому, что не победила. А потому, что игра была отвратительной. И в этом можно найти сходство нового тренера ЦСКА с предыдущим. Леонид Слуцкий с «Зенитом» тоже играл крайне неудачно и по счету, и по содержанию.
Холостой «Зенит»
У «Зенита» было преимущество: он уже провел два официальных матча и по идее должен находиться в игровом тонусе. Поэтому с него и спрос больше. Интрига заключалась в том, каким предстанет «Зенит» — образца гостевого матча с «Андерлехтом» или домашнего. Если судить по составу, то домашнего — не было ни Ивановича, ни Эрнани, с первых минут вышел Данни. А если по содержанию игры, то гостевого — та же безыдейность, даже беспомощность в атаке, очень много брака и Кокорин крупным планом.
Проблемы те же, что у ЦСКА — выпали несколько игроков группы атаки: Жулиано, Дзюба… Вот так начинаешь перечислять и понимаешь, что выпали все. Кроме Кокорина, который оказался единственным, кто играл на своем уровне. Высоком, как белорусские горы. И с таким же глубоким пониманием футбола, как Азовское море. Во втором тайме Луческу перешел на игру в два центрфорварда — Кокорин сместился к Дзюбе. Видимо, расчет был на то, что Александр внесет сумятицу в построение армейцев. Сильно.
Нет, «Зенит» был уныл не
Разница в том, что, «Зенит»,
Вероятно, это был худший матч этих команд за последнее десятилетие. Желание выключить трансляцию возникло уже к середине первого тайма. Даже антураж — в
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