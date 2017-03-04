Чем дальше в лес, тем толще партизаны. Луческу нужно было в Китай
Цыбанев о матче ЦСКА — «Зенит».
Мы ничего не перепутали? Вот эта команда вошла в весну с рьяным желанием сразиться за чемпионство?
ЦСКА оказался нынче сильно похож на «Уфу». Если вспомнить крайнюю встречу с «Зенитом» предыдущей команды Виктора Гончаренко, у той даже на выезде получилось сыграть поострее, чем ныне у
Но «Зенит"-то что? Один удар в створ… Притом что успел разжиться практикой, играл сейчас, возможно,
И ладно бы еще команда Луческу дала слабину только в борьбе.
В первом тайме случился один очень характерный эпизод. Хозяева осмелели, заигрались у чужой штрафной — и покатила зенитовская контра. Пять против четырех, если быть точным. Причем разящие шпаги навострили былые неподражаемые гении прорыва — Данни и Кокорин. Но соорудили они со товарищи нечто уж совсем несуразное. Запутались в совместном маневре, затянули паузу….
А ведь как разыгрывали такие типовые ситуации зенитовцы времен Адвоката и Спаллетти! От бутс само отскакивало! С закрытыми глазами мячик в ворота доставили бы.
А сейчас такое ощущение от «Зенита»…как бы точнее передать… а, вот: чем дальше в лес, тем толще партизаны. Я внимательно смотрю на Питер уже со вторым тренером — и обнаруживаю единственную заготовку в атаках. Пытаются открыть себе зону в позиции инсайда, делая этакое легкое движение ножничками. Так было при
А все прочие неторопкие
В нынешнем «Зените» нет игроков — носителей скорости. Зато избыток, мягко говоря, зрелости — Анюков, Жирков, Данни, Хави Гарсия. И Кокорин тоже!
Луческу, видим, вовсю играет заменами, Как еще прикрыть игровую безыдейность? Но народ выходит ненадолго, и каждый стремится показать тренеру лично себя во всей красе — Эрнани, Молло. Оборотная сторона конкуренции, которую так любит Луческу. К слову, не могу взять в толк: зачем «Зениту», не владеющему быстрой атакой, понадобился Молло?
И — вывод: откликнувшись на приглашение в «Зенит», Луческу, пожалуй, ошибся адресом. Вот в Китае ему бы работалось вполне комфортно. Местные приготовишки неторопливо осваивали бы под его мудрым руководством тактические основы. В знатной компании вчерашних звезд, прибывших на заслуженный отдых.
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