Чем дальше в лес, тем толще партизаны. Луческу нужно было в Китай

Мы ничего не перепутали? Вот эта команда вошла в весну с рьяным желанием сразиться за чемпионство?

ЦСКА оказался нынче сильно похож на «Уфу». Если вспомнить крайнюю встречу с «Зенитом» предыдущей команды Виктора Гончаренко, у той даже на выезде получилось сыграть поострее, чем ныне у красно-синей. Но в ЦСКА, учтем, радикальная перестройка. Меняющая, по первому впечатлению, до неузнаваемости и командный характер, и игровой рисунок. Пока ЦСКА представил черновой вариант. И Гончаренко удалось только одно: перекрыть зоны, где «Зенит» обычно продуцирует какую-то атакующую остроту.

Но «Зенит"-то что? Один удар в створ… Притом что успел разжиться практикой, играл сейчас, возможно, ключевой-определяющий матч и должен был, что называется, подметки на бутсах рвать. Вместо этого Питер смиренно проиграл соперникам практически все единоборства. Былому ЦСКА, наверно, не проиграл бы — тот вел себя против «Зенита», как правило, со скромной деликатностью — но Гончаренко привез в Белокаменную провинциальную боевитость.

И ладно бы еще команда Луческу дала слабину только в борьбе.

В первом тайме случился один очень характерный эпизод. Хозяева осмелели, заигрались у чужой штрафной — и покатила зенитовская контра. Пять против четырех, если быть точным. Причем разящие шпаги навострили былые неподражаемые гении прорыва — Данни и Кокорин. Но соорудили они со товарищи нечто уж совсем несуразное. Запутались в совместном маневре, затянули паузу….

А ведь как разыгрывали такие типовые ситуации зенитовцы времен Адвоката и Спаллетти! От бутс само отскакивало! С закрытыми глазами мячик в ворота доставили бы.

А сейчас такое ощущение от «Зенита»…как бы точнее передать… а, вот: чем дальше в лес, тем толще партизаны. Я внимательно смотрю на Питер уже со вторым тренером — и обнаруживаю единственную заготовку в атаках. Пытаются открыть себе зону в позиции инсайда, делая этакое легкое движение ножничками. Так было при Виллаш-Боаше, так при Луческу. Ну да, бросались в глаза подрывы Смольникова справа, когда он был в здравии, — но его скоростину странно было бы не использовать. Тоже, как говорится, не бином Ньютона.

А все прочие неторопкие завитушки-финтифлюшки Гончаренко вполне компетентно расшифровал. Уже бывалый.

В нынешнем «Зените» нет игроков — носителей скорости. Зато избыток, мягко говоря, зрелости — Анюков, Жирков, Данни, Хави Гарсия. И Кокорин тоже! По-футбольному он выглядит намного старше своих лет (не подменили ли Саше в юности документы в футбольной школе?). А командная скорость, она ведь высчитывается, как и в командной конькобежной гонке, по самым медленным.

Луческу, видим, вовсю играет заменами, Как еще прикрыть игровую безыдейность? Но народ выходит ненадолго, и каждый стремится показать тренеру лично себя во всей красе — Эрнани, Молло. Оборотная сторона конкуренции, которую так любит Луческу. К слову, не могу взять в толк: зачем «Зениту», не владеющему быстрой атакой, понадобился Молло? Хорош-то он исключительно на просторе….

И — вывод: откликнувшись на приглашение в «Зенит», Луческу, пожалуй, ошибся адресом. Вот в Китае ему бы работалось вполне комфортно. Местные приготовишки неторопливо осваивали бы под его мудрым руководством тактические основы. В знатной компании вчерашних звезд, прибывших на заслуженный отдых.