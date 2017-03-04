Чепчугов стал рекордсменом чемпионата России по количеству матчей в запасе
Голкипер ЦСКА Сергей Чепчугов провёл матч 18-го тура российской
Премьер-Лиги против «Зенита» (0:0 на скамейке запасных и установил рекорд чемпионата России.
Эта игра стала для резервного вратаря ЦСКА 189-й в запасе. 31-летний голкипер превзошёл рекорд Евгения Помазана, который на протяжении четырех сезонов (2007−2011) тоже был дублёром основного стража ворот «армейцев» Игоря Акинфеева.
Чепчугов перешёл в ЦСКА в ноябре 2009 года. За семь сезонов он 14 раз появлялся на поле в матчах РФПЛ.
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