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4 марта 2017, 22:08 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Чепчугов стал рекордсменом чемпионата России по количеству матчей в запасе

Голкипер ЦСКА Сергей Чепчугов провёл матч 18-го тура российской Премьер-Лиги против «Зенита» (0:0 на скамейке запасных и установил рекорд чемпионата России.

Эта игра стала для резервного вратаря ЦСКА 189-й в запасе. 31-летний голкипер превзошёл рекорд Евгения Помазана, который на протяжении четырех сезонов (2007−2011) тоже был дублёром основного стража ворот «армейцев» Игоря Акинфеева.

Чепчугов перешёл в ЦСКА в ноябре 2009 года. За семь сезонов он 14 раз появлялся на поле в матчах РФПЛ.

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