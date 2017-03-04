Акинфеев догнал Селихова и Реброва по числу сухих матчей в этом сезоне РФПЛ

Таким образом, 30-летний футболист провёл свой 10-й сухой матч в текущем чемпионате и лидирует по этому показателю вместе с двумя голкиперами «Спартака» — Артёмом Ребровым и Александром Селиховым, который в первой половине сезона выступал за «Амкар». Все три голкипера не пропускали в 10 матчах из 17 сыгранных.



Второе место по числу сухих матчей в этом сезоне РФПЛ занимает вратарь «Краснодара» Станислав Крицюк (8), третье делят Юрий Лодыгин из «Зенита» и Александр Беленов, перешедший зимой из «Анжи» в «Уфу» (по 7).