Роман Бабаев: Решение по Еременко ждем в понедельник

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— Всегда хочется большего, и игра была во многом определяющая с точки зрения дальнейшей борьбы за призовые места, — сказал Бабаев. — На мой взгляд, результат объективный. Обе команды бились. Было больше борьбы, чем футбола. Хотя, конечно, хотелось более зрелищного футбола при таком количестве болельщиков на стадионе и у экранов телевизора, а насколько знаю, матч показывали в пятнадцати странах. Но, опять же, все объективно, потому что никто не хотел проиграть. В целом мы удовлетворены, вся борьба, надеюсь, впереди.

— Карточка Вернблума вас удивила?

— Не хотел бы обсуждать судейство. Пусть это сделают квалифицированные специалисты, но вы сами все видели. Как я привык, и, насколько мне известно, есть такое правило, что судью должно быть незаметно на поле — и это означает знак качества его работы. Сегодня был не тот случай. Было очень много свистков, на мой взгляд, не по делу, потому что сбивался темп и порой можно было обойтись без ненужных остановок игры.

— Согласитесь, что сегодняшняя ничья в пользу «Спартака»?

— Она всегда в пользу конкурентов. Думаю, что это так, но мы посмотрим, как завтра сложится матч. Но опять же, впереди двенадцать игр, это достаточно серьезная возможность для того, чтобы исправить ситуацию в лучшую сторону.

— Когда ждать решение по Еременко?

— Думаю, в понедельник.

— Каким местом будете довольны по итогам сезона?

— Первым. ЦСКА всегда должен быть первым. Но если ситуация сложится так, что мы будет бороться за второе место — значит, за второе. Пока сложно сказать. Все будет зависеть от ситуации. Сейчас не все от нас зависит. Если команда выигрывает оставшиеся двенадцать матчей, но при этом конкуренты тоже не допускают осечки, к нам вопросов быть не может.

— То есть любое место в зоне Лиги чемпионов вас устроит?

— Конечно, мы будем бороться за первое место, но при нынешней ситуации, которую я оцениваю объективно и трезво, путевка в Лигу чемпионов со второго места тоже будет достойным результатом.

Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ

из Москвы.