ФК «Оренбург» планирует на следующей неделе заявить Драгуна

Ранее стало известно, что 28-летний футболист и московское «Динамо», за которое он выступал с января 2016 года, расторгли контракт.

«На следующей неделе мы хотим заявить Драгуна, — сказал Евдокимов. — Это будет наше последнее приобретение».

Драгун ранее выступал за белорусские «Динамо» (Минск), СКВИЧ, «Гомель», а также самарские «Крылья Советов». В нынешнем сезоне он провел в составе московского «Динамо» 13 матчей в различных турнирах, не отметившись результативными действиями.