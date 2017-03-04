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4 марта 2017, 21:31 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

ФК «Оренбург» планирует на следующей неделе заявить Драгуна

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Футбольный клуб «Оренбург» планирует на следующей неделе заявить для участия в чемпионате России белорусского полузащитника Станислава Драгуна. Об этом на пресс-конференции после матча первенства страны против тульского «Арсенала» (3:0) заявил главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов, чьи слова приводятся на официальном сайте команды.

Ранее стало известно, что 28-летний футболист и московское «Динамо», за которое он выступал с января 2016 года, расторгли контракт.

«На следующей неделе мы хотим заявить Драгуна, — сказал Евдокимов. — Это будет наше последнее приобретение».

Драгун ранее выступал за белорусские «Динамо» (Минск), СКВИЧ, «Гомель», а также самарские «Крылья Советов». В нынешнем сезоне он провел в составе московского «Динамо» 13 матчей в различных турнирах, не отметившись результативными действиями.

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