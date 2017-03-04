Глава департамента судейства РФС удовлетворен работой Егорова на матче ЦСКА — «Зенит»
МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Главный арбитр матча чемпионата России по футболу между ЦСКА и «Зенитом» Александр Егоров имел право выбрать ту манеру судейства, которую считал нужной, отработал он удовлетворительно. Об этом ТАСС заявил глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Встреча 18-го тура ЦСКА — «Зенит», прошедшая в субботу в Москве, завершилась со счетом 0:0. После игры главный тренер армейцев Виктор Гончаренко заявил, что Егоров не давал командам играть, фиксируя «каждый зацеп за майку».
«Я остался удовлетворен работой Егорова. Ни один матч не похож на другой, поэтому тактика, которую выбирает судья, соизмеряется с тем, как выстраивается управление игрой. И отсюда могут быть различные решения судьи, и различное количество нарушений, естественно. Каждый человек, выступающий в эфире, имеет право на свое мнение, только и всего», — прокомментировал высказывания Гончаренко Будогосский.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter