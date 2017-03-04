Глава департамента судейства РФС удовлетворен работой Егорова на матче ЦСКА - "Зенит"

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Встреча 18-го тура ЦСКА — «Зенит», прошедшая в субботу в Москве, завершилась со счетом 0:0. После игры главный тренер армейцев Виктор Гончаренко заявил, что Егоров не давал командам играть, фиксируя «каждый зацеп за майку».

«Я остался удовлетворен работой Егорова. Ни один матч не похож на другой, поэтому тактика, которую выбирает судья, соизмеряется с тем, как выстраивается управление игрой. И отсюда могут быть различные решения судьи, и различное количество нарушений, естественно. Каждый человек, выступающий в эфире, имеет право на свое мнение, только и всего», — прокомментировал высказывания Гончаренко Будогосский.