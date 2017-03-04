Дзюба: Газон стадиона ЦСКА был похож на песок

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Главный тренер армейского клуба Виктор Гончаренко поблагодарил фанатов хозяев за поддержку и заявил, что не имеет претензий к получившему красную карточку Понтусу Вернблуму. Наставник гостей Мирча Луческу и игроки сине-бело-голубых дружно критиковали газон «ВЭБ Арены», а также говорили о том, что встреча проходила с преимуществом клуба из Санкт-Петербурга.

Главный тренер петербургского «Зенита» Мирча Луческу после матча отметил плохое качество газона стадиона ЦСКА, а также заявил, что, несмотря на нереализованное преимущество, ничья в борьбе за второе место — неплохой результат.

«Это была игра двух равных соперников. Конечно, не самый плохой вариант — взять очко в борьбе за место в Лиге чемпионов. Однако я недоволен тем, что мы не реализовали наше преимущество.

В какой-то мере помешало качество поля. На нем проще было обороняться, а в атаке приходилось делать лишние касания.

Обидно, что не забили. Но все равно, ничья на таком стадионе и при такой поддержке хозяев — хороший результат, — сказал Луческу.

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча поблагодарил болельщиков за поддержку, а также отметил действия своих футболистов в обороне.

«Сегодня стадион был великолепен! Когда арена заполнена, она похожа на бурлящий котел.

Нельзя на нем играть не в полную силу. В последние 20 минут нам было сложно атаковать, мы были в меньшинстве. Однако я доволен тем, как мы оборонялись, — заявил наставник армейского клуба.

Также Гончаренко отметил, что состояние газона его устраивает.

«Не хотелось бы обсуждать тему судейства. К Понтусу Вернбулуму по поводу его красной карточки нет претензий — он привык играть агрессивно.

Что думаю по поводу темпа игры? Если каждое касание игроков «свистится» — никаких скоростей игры не будет. Состояние газона плохое? Это только начало года, и для марта поле достаточно хорошее, — добавил главный тренер ЦСКА.

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба заявил о том, что футболисты хозяев много времени проводили в обороне и подобрать ключи к воротам соперника сине-бело-голубым было очень сложно.

«ЦСКА много оборонялся, особенно после того, как удалили Вернблума. Мы пытались атаковать, но впереди у нас мало что получалось. Единственно, у Маурисио получился неплохой удар, но нам не повезло — мяч угодил в штангу.

В целом, мы оказали очень плохое давление. Мы понимали, что у ЦСКА будет пять защитников, мы знали, что армейцы на протяжении всех сборов не пропускали.

Весь второй тайм было ясно, что они нам не забьют. Вопрос был в том, забьем ли мы. И самое худшее подтвердилось — счет 0:0.

В конце встречи футболисты ЦСКА просто стояли и не переходили центр поля. Но это наши проблемы, — сказал Дзюба.

Также капитан гостей отметил плохое состояние газона «ВЭБ Арены».

«Поле было тяжелым. Как песок. При падении ты стираешь полруки или пол ноги. Вы видели, как игроки корчились при падениях? Это из-за газона.

Очень странно, такой потрясающий стадион и такое поле. Расстраивает эта ситуация, ведь у нас на «Петровском» оно идеально. В «Зените» очень много техничных футболистов, и наша игра зависит от состояния газона. Но это, опять же, не оправдание. Хотя с Халком точно бы забили.

Матч «Краснодар» — «Спартак» смотреть буду, и поболею — конечно, за «Краснодар», — добавил Дзюба.

Негативно отозвался о состоянии газона полузащитник «Зенита» Эрнани.

«Поле было плохим. Это усложняло жизнь футболистам. И в большей степени нам, чем ЦСКА, который оборонялся.

Можно сказать, что сегодня было меньше игры и больше MMA. Это был мой первый матч в РФПЛ. Нам было тяжело, но впереди еще много игр, где нужно побеждать, — цитирует Эрнани «Чемпионат.com».

Полузащитник «Зенита» Хави Гарсия посетовал на недостаток решительности у команды гостей.

«Играть против ЦСКА было очень тяжело, команда села назад очень глубоко. Было тяжело вскрыть их оборону, и мы не смогли забить. Во втором тайме действовали более динамично, но нам не хватило решительности у ворот.

Говорите, эта ничья на руку «Спартаку»? Если «Спартак» проиграет, тогда не в их пользу. Они зависят сами от себя. Посмотрим, как все выйдет, — сказал Хави Гарсия в эфире телеканала «Наш футбол».

Полузащитник «Зенита» Мигель Данни заявил, что сине-бело-голубым нужно добавлять, чтобы бороться за чемпионство в РФПЛ.

«Сегодня наша команда была лучше на поле, чем соперник. Мы показывали хороший футбол, но, к сожалению, не забили. Хороший матч. Мы создавали моменты, у Артема Дзюбы и Маурисио были неплохие шансы, но, к сожалению, они не смогли их реализовать. Ничего не поделать, это футбол. Мы контролировали мяч, хорошо играли, но немного не повезло. Поле сегодня было очень плохим, не знаю, почему.

Сейчас нам нужно настраиваться на следующий матч — с «Амкаром». Мы должны играть намного лучше, если хотим стать в этом сезоне чемпионами, а мы этого хотим. Что касается моего состояния, чувствую себя хорошо, полностью восстановился.