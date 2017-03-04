Валерий Масалитин: Все равно Вернблум — лучший опорник чемпионата
Экс-нападающий армейцев разобрал встречу с «Зенитом».
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Бывший нападающий армейцев разобрал ключевую встречу чемпионата, в которой его бывший клуб принимал «Зенит».
9 ИЗ 10 ПАСОВ ЦСКА В АТАКЕ БЫЛИ НЕТОЧНЫМИ.
— Унылый матч?
— Конечно, я как болельщик ЦСКА рассчитывал на победу. Или хотя бы на зрелищную ничью. С другой стороны, понимаю, что это весенний футбол, командам не хватает игрового тонуса.
— «Зенит» же уже провел две официальные встречи в Лиге Европы.
— Согласен. Но этого, видимо, пока не достаточно. Все равно и хозяева, и питерцы еще не разыгрались.
— Результат логичен?
— В принципе, многие говорили, что будет ничья. Игра выявила старую проблему ЦСКА — атака… Москвичи практически ничего не смогли интересного предложить «Зениту» впереди. Очень высокий процент брака в передачах. Острота исходила со «стандартов». А в остальном много борьбы….
— Оланаре тяжеловат?
— Если у ЦСКА и держался впереди мяч, то из 10 пасов 9 были неточными. Естественно, нигерийцу оказалось непросто проявить свои лучшие качества. Проникающие передачи отсутствовали. Да, он старался, имел момент, но не использовал. В любом случае, его нельзя назвать статистом. Да, не получилось, но разве Кокорин или Дзюба себя проявили? Тоже — нет. А что ты сделаешь, когда мяч все время наверху? Знаете, кого мне напомнил ЦСКА?
— Интересно.
— Бразилию на чемпионате мира в Японии.
— Вот так сравнение.
— Тогда бразильцы стояли сзади почти всей командой, а впереди шуровали Роналдо, Ривалдо и Роналдинью. Но те трое могли возить кого угодно! Вот в этом и заключается главное отличие.
— Как вам, кстати, армейцы в обороне?
— В первом тайме действовали очень строго, выдавливали соперника. А вот после перерыва
— Когда Вернблума удалили на 69-й минуте, не подумали о том, что «Зенит» дожмет ЦСКА?
— Нет. Никаких таких мыслей не возникло. ЦСКА был надежен сзади. Да, возникли моменты у «Зенита» впереди, но о
— Вы о Витинью?
— Нет, скорее о Натхо. Израильтянин просто потерялся в середине поля. Пока он вообще не готов. Жаль… Он уже не тот. Раньше и голы забивал, и передачи раздавал. А Витинью было тяжело показать себя по такой игре. Борьба, верховые передачи — это не его конек. Посмотрим, что будет дальше. Думаю, в следующем туре ЦСКА проявит свои лучшие качества.
— Следующий соперник — «Томь»…
— Так я к этому и подвожу (смеется).
— Вернблума впервые удалили в чемпионате России.
— Швед всегда действует на грани фола. Это его манера. Сегодня он
ЗАЧЕМ «ЗЕНИТ» ПРИГЛАСИЛ ИВАНОВИЧА?
— Вы на стороне Луческу, который, несмотря на всю шумиху вокруг Кокорина, взял и выпустил его с первых минут?
— Да. Скандал вокруг форварда раздут! Каждый день столько человек нарушают правила, на них составляют протоколы. А докопались
— Андрей Воронин сказал, что Кокорин может заткнуть рот критикам только своей игрой. Сегодня не впечатлил?
— Естественно, нет. В первом тайме я его не видел. После перерыва начал смещаться, менять фланги. Но
— Забей Маурисиу во втором тайме — «Зенит» бы наиграл на победу?
— Нет.
— Иванович перешел в «Зенит», а второй матч подряд сидит в запасе…
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— Зато Анюков, про которого начали забывать, вновь вышел на поле.
— Да, молодец. Но я вообще не понимаю, зачем брали Ивановича. У «Зенита» же есть Анюков и Смольников.
— Серб может еще сыграть и в центре обороны.
— Понимаю. Но лучше подтянуть молодого парня с российским паспортом, а не приглашать 33-летнего футболиста. Лучшие годы уже позади. Где перспектива? Его взяли помочь команде в Лиге Европы. Помог? Сами знаете ответ. Такие бабки выкладывать на игрока за 13 туров в чемпионате? Не вижу смысла. Лучше бы взяли у «Рубина» грузина Кверквелию.
— Кого можете выделить в составе
— Тяжело сказать. Чемпионат только возобновился. Все выглядят ниже своего уровня. Командам еще надо набрать тонус. Пока на первый план выходят борьба и эмоции. Давайте
— В случае завтрашней победы «Спартака» в Краснодаре, он чемпион?
— Уф… Шансы
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