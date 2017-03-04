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Бывший нападающий армейцев разобрал ключевую встречу чемпионата, в которой его бывший клуб принимал «Зенит».

9 ИЗ 10 ПАСОВ ЦСКА В АТАКЕ БЫЛИ НЕТОЧНЫМИ.

— Унылый матч?

— Конечно, я как болельщик ЦСКА рассчитывал на победу. Или хотя бы на зрелищную ничью. С другой стороны, понимаю, что это весенний футбол, командам не хватает игрового тонуса.

— «Зенит» же уже провел две официальные встречи в Лиге Европы.

— Согласен. Но этого, видимо, пока не достаточно. Все равно и хозяева, и питерцы еще не разыгрались.

— Результат логичен?

— В принципе, многие говорили, что будет ничья. Игра выявила старую проблему ЦСКА — атака… Москвичи практически ничего не смогли интересного предложить «Зениту» впереди. Очень высокий процент брака в передачах. Острота исходила со «стандартов». А в остальном много борьбы….

— Оланаре тяжеловат?

— Если у ЦСКА и держался впереди мяч, то из 10 пасов 9 были неточными. Естественно, нигерийцу оказалось непросто проявить свои лучшие качества. Проникающие передачи отсутствовали. Да, он старался, имел момент, но не использовал. В любом случае, его нельзя назвать статистом. Да, не получилось, но разве Кокорин или Дзюба себя проявили? Тоже — нет. А что ты сделаешь, когда мяч все время наверху? Знаете, кого мне напомнил ЦСКА?

— Интересно.

— Бразилию на чемпионате мира в Японии.

— Вот так сравнение.

— Тогда бразильцы стояли сзади почти всей командой, а впереди шуровали Роналдо, Ривалдо и Роналдинью. Но те трое могли возить кого угодно! Вот в этом и заключается главное отличие.

— Как вам, кстати, армейцы в обороне?

— В первом тайме действовали очень строго, выдавливали соперника. А вот после перерыва почему-то распустились в середине поля. Питерцы начали держать мяч, имели моменты и полумоменты, стали раскатывать красно-синих.

— Когда Вернблума удалили на 69-й минуте, не подумали о том, что «Зенит» дожмет ЦСКА?

— Нет. Никаких таких мыслей не возникло. ЦСКА был надежен сзади. Да, возникли моменты у «Зенита» впереди, но о каком-то полном преимуществе говорить не приходилось. Огорчило другое. Замены Гончаренко не усилили, а, наоборот, ослабили хозяев.

— Вы о Витинью?

— Нет, скорее о Натхо. Израильтянин просто потерялся в середине поля. Пока он вообще не готов. Жаль… Он уже не тот. Раньше и голы забивал, и передачи раздавал. А Витинью было тяжело показать себя по такой игре. Борьба, верховые передачи — это не его конек. Посмотрим, что будет дальше. Думаю, в следующем туре ЦСКА проявит свои лучшие качества.

— Следующий соперник — «Томь»…

— Так я к этому и подвожу (смеется).

— Вернблума впервые удалили в чемпионате России. Когда-то это должно было случиться?

— Швед всегда действует на грани фола. Это его манера. Сегодня он где-то эту грань перешел, может быть, подвели эмоции. Что ж, остынет, включится разум. Я лично считаю скандинава лучшим игроком ЦСКА в последние два сезона. Да и вообще он лучший опорник чемпионата России. Но и с ним порой случаются такие вещи. Да, подвел команду, но я бы сейчас не заострял внимание на этом эпизоде.

ЗАЧЕМ «ЗЕНИТ» ПРИГЛАСИЛ ИВАНОВИЧА?

— Вы на стороне Луческу, который, несмотря на всю шумиху вокруг Кокорина, взял и выпустил его с первых минут?

— Да. Скандал вокруг форварда раздут! Каждый день столько человек нарушают правила, на них составляют протоколы. А докопались почему-то до Кокорина. За Александром тянется какой-то шлейф. За малейший проступок его желтая пресса будет прибивать… Он сейчас находится под микроскопом.

— Андрей Воронин сказал, что Кокорин может заткнуть рот критикам только своей игрой. Сегодня не впечатлил?

— Естественно, нет. В первом тайме я его не видел. После перерыва начал смещаться, менять фланги. Но какой-то угрозы от него не исходило.

— Забей Маурисиу во втором тайме — «Зенит» бы наиграл на победу?

— Нет. Какого-то превосходства у питерцев я не заметил.

— Иванович перешел в «Зенит», а второй матч подряд сидит в запасе…

— Брали-то его как звезду… А первую встречу — в Брюсселе — он откровенно провалил. С чем это связано? Психологически оказался не совсем готов. Может быть, сюда приехал и расслабился? Подумал, что будет играть в полноги, а за ним будут мешок денег носить. Но это футбол! Каждые тренировку и матч ты должен отрабатывать свой контракт! Вот когда повесишь бутсы на гвоздь — пиши мемуары, на здоровье. Доказывай, доказывай и еще раз доказывай, чего ты стоишь!

— Зато Анюков, про которого начали забывать, вновь вышел на поле.

— Да, молодец. Но я вообще не понимаю, зачем брали Ивановича. У «Зенита» же есть Анюков и Смольников.

— Серб может еще сыграть и в центре обороны.

— Понимаю. Но лучше подтянуть молодого парня с российским паспортом, а не приглашать 33-летнего футболиста. Лучшие годы уже позади. Где перспектива? Его взяли помочь команде в Лиге Европы. Помог? Сами знаете ответ. Такие бабки выкладывать на игрока за 13 туров в чемпионате? Не вижу смысла. Лучше бы взяли у «Рубина» грузина Кверквелию.

— Кого можете выделить в составе сине-бело-голубых?

— Тяжело сказать. Чемпионат только возобновился. Все выглядят ниже своего уровня. Командам еще надо набрать тонус. Пока на первый план выходят борьба и эмоции. Давайте чуть-чуть подождем, и уже посмотрим на мастерство наших футболистов.

— В случае завтрашней победы «Спартака» в Краснодаре, он чемпион?