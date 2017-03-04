Футболисты ЦСКА не стали общаться со СМИ после матча с «Зенитом»
Ни один футболист ЦСКА после матча 18-го тура российской
Премьер-Лиги с «Зенитом» не остановился в смешанной зоне для общения с журналистами, которых было не менее 50 человек, сообщает корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
Только защитник Георгий Щенников поздоровался и вежливо сказал, что не готов общаться. Согласно регламенту РФПЛ, ЦСКА должен быть оштрафован.
Матч ЦСКА — «Зенит», проходивший на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве, завершился вничью со счётом 0:0.
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