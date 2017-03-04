Футболисты ЦСКА не стали общаться со СМИ после матча с «Зенитом»

Только защитник Георгий Щенников поздоровался и вежливо сказал, что не готов общаться. Согласно регламенту РФПЛ, ЦСКА должен быть оштрафован.



Матч ЦСКА — «Зенит», проходивший на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве, завершился вничью со счётом 0:0.