Бабаев: ЦСКА ожидает решение по делу футболиста Еременко 6 марта
МОСКВА, 4 марта. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Решение по делу полузащитника московского ЦСКА Романа Еременко будет оглашено 6 марта. Об этом журналистам заявил генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.
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«Решение по Еременко будет в ближайший понедельник», — сказал Бабаев.
Еременко был наказан двухлетней дисквалификацией 18 ноября 2016 года. Причиной санкций стал тот факт, что в
Футболист перешел в ЦСКА в августе 2014 года из казанского «Рубина». В активе полузащитника 73 матча и пять голов за сборную Финляндии.
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