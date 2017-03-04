Бабаев: ЦСКА ожидает решение по делу футболиста Еременко 6 марта

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Решение по Еременко будет в ближайший понедельник», — сказал Бабаев.

Еременко был наказан двухлетней дисквалификацией 18 ноября 2016 года. Причиной санкций стал тот факт, что в допинг-пробе 29-летнего футболиста, взятой перед матчем Лиги чемпионов между немецким «Байером» и ЦСКА (2:2, 14 сентября 2016 года), был найден кокаин.

Футболист перешел в ЦСКА в августе 2014 года из казанского «Рубина». В активе полузащитника 73 матча и пять голов за сборную Финляндии.