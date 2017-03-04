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4 марта 2017, 20:39 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Бабаев: ЦСКА ожидает решение по делу футболиста Еременко 6 марта

МОСКВА, 4 марта. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Решение по делу полузащитника московского ЦСКА Романа Еременко будет оглашено 6 марта. Об этом журналистам заявил генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

Полузащитник армейцев был наказан двухлетней дисквалификацией 18 ноября 2016 года за употребление кокаина. Увеличить
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«Решение по Еременко будет в ближайший понедельник», — сказал Бабаев.

Еременко был наказан двухлетней дисквалификацией 18 ноября 2016 года. Причиной санкций стал тот факт, что в допинг-пробе 29-летнего футболиста, взятой перед матчем Лиги чемпионов между немецким «Байером» и ЦСКА (2:2, 14 сентября 2016 года), был найден кокаин.

Футболист перешел в ЦСКА в августе 2014 года из казанского «Рубина». В активе полузащитника 73 матча и пять голов за сборную Финляндии.

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