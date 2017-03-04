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ЦСКА.

АКИНФЕЕВ — 6,0. Работы у него было немного. Четко действовал на выходах, справился с единственным ударом в створ от Маурисиу.

МАРИУ ФЕРНАНДЕС — 6,5. Старался активно действовать в атаке, классно скидывал мяч под удар Дзагоеву в первом тайме. Несмотря на большой объем работы на чужой половине поля, периодически успевал подстраховывать центральных защитников.

В. БЕРЕЗУЦКИЙ — 6,5. Взял на себя роль шефа обороны. Активно подстраховывал партнеров, выигрывал воздух, начинал атаки длинными передачами. Действовал почти безошибочно.

ВАСИН — 6,0. У своих ворот не ошибался. Несколько раз выигрывал борьбу в воздухе в штрафной «Зенита» при розыгрыше «стандартов».

А. БЕРЕЗУЦКИЙ — 6,0. Едва не упустил Дзюбу в первом тайме, был вынужден фолить на желтую карточку. Больше серьезных ошибок не совершал.

ЩЕННИКОВ — 5,5. Был не так активен в атаке, как Мариу Фернандес, но именно после его навеса Дзагоев оказался на убойной позиции в конце первого тайма.

ГОЛОВИН — 5,5. Через него ЦСКА часто начинал атаки. Показалось, что полузащитнику не хватает скорости.

ВЕРНБЛУМ — 5,0. Стал соавтором опаснейшего момента в первом тайме — сделал отличную скидку под удар Оланаре. Совершил бесчисленное количество отборов в центре поля, фолил сравнительно нечасто, но в итоге заработал две желтых карточки: за постоянные апелляции к арбитру и за фол на Маурисиу.

ДЗАГОЕВ — 5,5. Отметился парой неточных ударов издали. После его подачи со штрафного Оланаре опасно бил по воротам в первом тайме. Несколько минут спустя на убойной позиции оказался уже сам Дзагоев, но не смог как следует попасть по мячу.

ИОНОВ — 5,0. Против бывшей команды сыграл невыразительно. Несколько раз пытался брать игру на себя, но без особого успеха.

ОЛАНАРЕ — 5,0. Имел супермомент в первом тайме, но пробил выше ворот. После перерыва зенитовская защита его закрыла. Был заменен на Натхо после удаления Вернблума.

ВИТИНЬЮ — 5,0. Постарался обострить игру после выхода на замену, но ничего результативного у него не получилось. Правда, несколько раз заставлял фолить на себе.

НАТХО — 5,5. Отметился парой фирменных диагональных передач, но партнеры его пасами не воспользовались.

ТОШИЧ — б/о.

ЗЕНИТ.

ЛОДЫГИН — 6,0. В первом тайме вся работа голкипера сводилась к ударам от ворот. После перерыва ничего не изменилось. ЦСКА ни разу не попал в створ, так что Лодыгину было несложно заработать «сухарь».

АНЮКОВ — 6,5. Доказал, что даже в свои 34 не уступает Ивановичу. Не дал армейцам развернуться на своем фланге и сам смело лез вперед. Однажды даже сделал передачу под удар Маурисиу.

НЕТУ — 6,0. Не самый сложный матч для центрального защитника, со своими непосредственными обязанностями португалец справился неплохо.

КРИШИТО — 6,0. Король выносов — только за первый тайм целых восемь раз выбивал мяч со своей половины поля (больше всех футболистов ЦСКА вместе взятых). После перерыва продолжил успешно выполнять черновую работу.

ЖИРКОВ — 6,0. Не так часто бежал в атаку, как Анюков, но это и не требовалось. В защите отработал на ура, никаких претензий к нему быть не может.

МАУРИСИУ — 6,5. Выполнил немаленький объем работы. Помогал Гарсии в опорной зоне и пытался раскручивать атаки «Зенита». Но только пытался — в армейскую штрафную мяч проникал редко. Много боролся, заработал пять фолов (больше всех), один из которых стоил Вернблуму места на поле. В середине второго тайма угодил в штангу, а на 77-й минуте первым попал в створ — точно в Акинфеева.

ХАВИ ГАРСИЯ — 5,5. Тепловая карта испанца напоминает огромное пятно. Хавбек покрыл большое пространство в центре поля, хотя цепкости ему недоставало. Испортил впечатление от своей игры некрасивым эпизодом с провокацией Головина.

ДАННИ — 6,0. Был старателен, но не всегда точен. Допускал слишком много брака при передачах, хотя в концовке создал момент для Дзюбы.

ЖУЛИАНУ — 5,0. Так и не смог выпутаться из крепких объятий плотной армейской обороны, хотя после удаления Вернблума задышал посвободнее. Тем не менее, высокую оценку бразильцу поставить нельзя.

КОКОРИН — 4,5. С первых минут выпал из игры, чему служит подтверждением статистика — за матч он отдал всего 16 точных передач. Почти всю игру провел на первой скорости и увеличил темп всего пару-тройку раз.

ДЗЮБА — 5,0. Большую часть матча провел на сухом пайке, но в эндшпиле мог принести «Зениту» победу, если бы головой попал в угол.

ЭРНАНИ — 5,0. Никак не изменил картину матча после выхода на замену.

МОЛЛО — б/о.

ШАТОВ — б/о.