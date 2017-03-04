Дым и нули. ЦСКА и «Зенит» напомнили, что такое мартовский футбол

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РОСГОССТРАХ — ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 18-й тур.

ЦСКА — ЗЕНИТ — 0:0

ЦСКА: 35. Акинфеев (к), 2. Мариу Фернандес, 24. В. Березуцкий, 5. Васин, 6. А. Березуцкий, 42. Щенников (7. Тошич, 90+1), 3. Вернблум, 17. Головин, 10. Дзагоев, 11. Ионов (20. Витинью, 68), 99. Оланаре (66. Натхо, 74).

Запасные: 1. Чепчугов, 45. Помазун, 4. Игнашевич, 14. Набабкин, 8. Миланов, 72. Гордюшенко, 89. Кучаев, 63. Чалов, 75. Жамалетдинов.

Главный тренер — Виктор ГОНЧАРЕНКО.

«Зенит» (Санкт-Петербург): 1. Лодыгин, 2. Анюков (17. Шатов, 83), 13. Нету, 4. Кришито, 81. Жирков, 21. Хави Гарсия, 7. Жулиану, 8. Маурисиу (33. Эрнани, 80), 9. Кокорин, 22. Дзюба, 10. Данни (к) (24. Молло, 82).

Запасные: 99. Лунев, 6. Ломбертс, 3. Новосельцев, 60. Иванович, 30. Цаллагов, 29. Мак, 14. Юсупов, 11. Кержаков, 77. Джорджевич.

Главный тренер — Мирча ЛУЧЕСКУ.

Предупреждения: Головин, 29 (грубая игра). А. Березуцкий, 36 (срыв атаки). Вернблум, 65 (неспорт. повед.). — Хави Гарсия, 65 (неспорт. повед.). Жирков, 90+3 (грубая игра).

Удаления: Вернблум, 71 (2 ж.к.,срыв атаки) — — .

Судьи: ЕГОРОВ (Саранск). Стипиди (Краснодар), Лунев (Новосибирск).

4 марта. Москва. Стадион Арена ЦСКА. 5 градусов.

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 18, 4.03.2017, 16:30 0:0 ЦСКА Зенит

Российский мартовский футбол вернулся в столицу в карикатурном виде — нервный, грубый, дымный, местами даже огненный. Впрочем, любая карикатура основана на правде, а в нашем футболе настолько, что порой сложно понять, насколько картинка утрирует действительность. Достаточно сказать, что фанаты и полиция в этот день выступили ярче ЦСКА и «Зенита».

За час до игры, когда я пробирался по таящей снежной каше парка «Березовая роща», мимо меня промчался отряд всадников в полицейской форме — они разгоняли драку, а вместе с ней и мирно выпивающих болельщиков. Комья грязи из-под копыт и ошалелые глаза лошадей были колоритнейшим прологом игры. На то, как взволнованные животные кружат вокруг валяющихся в лужах фанатов, многие смотрели совершенно безучастно — как на часть естественного пейзажа. Мало ли что случается в марте перед футболом?

Честно говоря, был готов к вытоптанному полю, оранжевому мячу и мужикам типа Горшкова и Минько в составах. Но газон на стадионе ЦСКА внешне оказался неплохого качества — кажется, даже лучше, чем осенью, а играть вышли те, кому и положено в 2017-м. На этом современность закончилась.

Я бы очень хотел после стартового свистка переключиться на схему 3−5−2 у ЦСКА (Васин исполнял центрального защитника, а справа и слева ему помогали Василий и Алексей Березуцкие), было бы здорово посмотреть за тем, как в ролях форвардов смотрятся Ионов и Оланаре. Интересно было и персонально понаблюдать за Кокориным, которому, несмотря ни на что, доверили место в стартовом составе, или за Данни с Жирковым. Вот только все, что происходило в первом тайме, методично рушило светлые начинания.

Кокорин надел шапку-невидимку (потом давал ее поносить много кому еще), Дзюба больше толкался, чем играл, у Данни что ни обостряющая передача, то чужому или в аут, а каждое касание Жиркова армейские трибуны встречали матерными песнями.

Когда же минут через двадцать на стыке гостевого и хозяйского секторов вспыхнула драка и взорвался салют, внимание окончательно переключилась туда. Фанаты доставали друг друга через высокую решетку, самые смелые пытались перелезть. Все продолжалось минуть пять, и особенно странно то, что стюарды поначалу наблюдали за этим точно так же, как и остальные зрители. Полиции не было вообще — что, наверное, похвально, но для консервативного сознания пока непривычно. В конце концов стюарды сумели выстроить цепочку и оттеснить болельщиков друг от друга. Вместе с железной стеной появилась и живая. Можно было снова взглянуть на поле.

Там, на 31-й и 32-й минутах, ЦСКА создал кое-что похожее на моменты. Оланаре после скидки Вернблума из пределов штрафной пробил головой выше ворот, а в следующем эпизоде Дзагоев с еще более близкого расстояния не смог нормально ударить сходу. С точки зрения игры это были самые значимые события первого тайма. Для ЦСКА — и всего матча.

В перерыве с тоской посмотрел в протокол: кто спасет матч? И Гончаренко, и Луческу было кого выпускать, на обеих скамейках сидело много народу. У «Зенита», например, Эрнани и Кержаков, Молло и Иванович, Мак и Шатов.

Шатов… Уж не связано ли его нахождение на лавке с тем, что на предматчевом брифинге сказал Луческу? Про агента, который своими словами якобы вредит футболисту. Шатов в этом матче сыграет меньше десяти минут — заменив Анюкова справа в обороне.

Второй тайм поначалу складывался так же, как и первый. Когда «Зенит» на 57-й минуте попал в штангу, это было неожиданно. На фоне всеобщего сумбура удар Маурисиу был настоящим украшением. А если серьезно, Акинфееву сильно повезло. Шансов, что ЦСКА по такой игре смог бы отыграться, было очень немного.

Армейцам надо было идти вперед, и Гончаренко первым совершил замену — выкрашенный в блондина Витинью заменил Ионова. Но бразилец успел только несколько раз коснуться мяча, после чего вторую желтую карточку получил Вернблум, и ЦСКА остался в меньшинстве.

Разумеется, эта встреча стала грубой. Любой матч, где плохо получается собственно футбол, становится богатым на грубости. И Вернблум тут — далеко не единственный отличившийся. Провокатором себя показал Хави Гарсия, плохо изобразивший страдания во время потасовки с Головиным, постоянно нервничал и толкался Оланаре, даже тихий Кокорин действовал непривычно жестко. Арбитр Егоров в такой обстановке старался лишний раз не светить карточками, но вот Вернблума удалить все равно пришлось.

В последние двадцать минут ЦСКА сел обороняться. А Луческу, про которого говорили, что он после «Андерлехта» больше вообще не будет делать замен, все же провел перестановки — бросил в бой Эрнани и Молло. А чуть позже еще и Шатова. Француз, к слову, выглядел неплохо — брал игру на себя, много двигался, пытался действовать нестандартно. Но успеха его старания не принесли. Этот матч должен был закончиться со счетом 0:0. Так и случилось.

Что это вообще было?

Дмитрий ЗЕЛЕНОВ

из Москвы.