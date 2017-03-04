Акинфеев установил рекордную сухую серию в текущем сезоне РФПЛ
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев не пропустил голов в матче 18-го тура российской
Премьер-Лиги против «Зенита» (0:0).
Таким образом, сухая серия 30-летнего футболиста в РФПЛ продлилась до 513 минут и стала рекордной в текущем сезоне чемпионата.
До этого самая продолжительная серия без пропущенных голов в этом сезоне РФПЛ принадлежала голкиперу «Краснодара» Станиславу Крицюку, который не пропускал 462 минуты.
Акинфеев последний раз пропускал в чемпионате 6 ноября в матче ЦСКА с «Амкаром» (2:2).
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