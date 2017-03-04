Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28972011/
4 марта 2017, 19:32 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Акинфеев установил рекордную сухую серию в текущем сезоне РФПЛ

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев не пропустил голов в матче 18-го тура российской Премьер-Лиги против «Зенита» (0:0).

Таким образом, сухая серия 30-летнего футболиста в РФПЛ продлилась до 513 минут и стала рекордной в текущем сезоне чемпионата.

До этого самая продолжительная серия без пропущенных голов в этом сезоне РФПЛ принадлежала голкиперу «Краснодара» Станиславу Крицюку, который не пропускал 462 минуты.

Акинфеев последний раз пропускал в чемпионате 6 ноября в матче ЦСКА с «Амкаром» (2:2).

ЦСКА
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
21 февраля

Самедов: "Спартаковский футбол ушёл, потому что..."

Дразнивший соперника боец ММА оказался в курьёзном нокауте

125-килограммовый вратарь «Саттон Юнайтед» съел пирог в ходе игры с «Арсеналом»