Акинфеев установил рекордную сухую серию в текущем сезоне РФПЛ

Таким образом, сухая серия 30-летнего футболиста в РФПЛ продлилась до 513 минут и стала рекордной в текущем сезоне чемпионата.



До этого самая продолжительная серия без пропущенных голов в этом сезоне РФПЛ принадлежала голкиперу «Краснодара» Станиславу Крицюку, который не пропускал 462 минуты.



Акинфеев последний раз пропускал в чемпионате 6 ноября в матче ЦСКА с «Амкаром» (2:2).