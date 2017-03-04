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— Главный вывод — два часа пропали даром. За исключением одного удара Маурисио в штангу я ничего не увидел. Вратари вообще остались без работы. И это две лучшие российские команды за последние годы. Покажите хоть что-нибудь. Люди же пришли посмотреть футбол, а не эту безвкусицу.

— Вас не удивило, что «Зенит» не проявил желания реваншироваться за вылет из Лиги Европы?

— Я акцент делаю на другие вещи. И главная проблема команд в том, что ни в «Зените», ни в ЦСКА абсолютно никто не умеет открываться без мяча! Это огромная трагедия. Ни Дзюба, ни Кокорин не двигаются без мяча. Сплошная статика. Нельзя так играть в футбол. Ноль — цена таким футболистам.

Громадную работу проделывают полузащитники. Они бегает на 60% больше, чем нападающие и защитники. И как играть полузащитникам, если у них нет адреса впереди? В результате возвращаемся к началу разговора. Два часа я потратил впустую. Лучше бы книгу прочел.

— Виктор Васин вышел вместо Сергея Игнашевича. Он вписался в защиту ЦСКА?

— А почему бы и не вписаться, когда играют такие нападающие? Много работы было? В какой футбол играл «Зенит»? Я уже рассказал об этом.

Цитата Хочу задать вопрос главному тренеру ЦСКА Виктору Гончаренко: «Чем команда занималась на сборе? Где ваше нападение?»

Александр Головин запомнился только хулиганством. Я бы его заменил после второго цикла. Он вместо того, чтобы начинать атаки, бил соперников по ногам.

— Будут ли сейчас говорить, что «ЦСКА играет на багаже Слуцкого»?

— Я не люблю такие штампы. Я хочу увидеть красивый футбол, дриблинг, открывания, игру на скоростях. И я не понимаю такой футбол, который был. Для кого команды играли при полном стадионе? Почему так произошло? Потому что в футбол эти футболисты играть не умеют.

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 18, 4.03.2017, 16:30 0:0 ЦСКА Зенит

Сколько раз по воротам ударили Александр Кокорин и Артем Дзюба, игроки, получающие по три миллиона евро в год? Ни разу.