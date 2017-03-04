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4 марта 2017, 18:41 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

ЦСКА и «Зенит» сыграли вничью в Москве

В матче 18-го тура российской Премьер-Лиги ЦСКА принимал «Зенит».

В матче 18-го тура российской <nobr>Премьер-Лиги</nobr> ЦСКА принимал Зенит. Увеличить
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Встреча завершилась вничью — 0:0.

В первом тайме зрители наблюдали закрытую игру, и по-настоящему опасных моментов создать не удалось ни одной команде.

На 58-й минуте мяч после удара Жозе Маурисио угодил в штангу ворот Игоря Акинфеева. На 72-й минуте Понтус Вернблум получил вторую жёлтую карточку и был удалён.

Оставшись вдесятером, красно-синие полностью закрылись, а инициативой полностью завладели сине-бело-голубые. Однако забить гости так и не смогли.

В таблице российской Премьер-Лиги «Зенит» сумел сократить отставание от лидирующего «Спартака» до четырёх очков. При этом красно-белых завтра ожидает гостевая игра с «Краснодаром». ЦСКА располагается на третьей строчке в таблице РФПЛ и отстаёт от «Зенита» на три очка.

4.03.2017 16:30 основной раунд: 18-й тур Арена ЦСКА
ЦСКА 0:0 Зенит
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Мирча Луческу
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Мариу Фернандес 2
Виктор Васин 5
36′ Алексей Березуцкий 6
Василий Березуцкий 24
Алан Дзагоев 10
29′ Александр Головин 17
65′ 71′ Понтус Вернблум 3
90′ Георгий Щенников 42
Зоран Тошич 7
68′ Алексей Ионов 11
Виктор Винисиус Витинью 20
74′ Аарон Самуэль Оланаре 99
Бибрас Натхо 66
1 Юрий Лодыгин
81 Юрий Жирков 90+3′
4 Доменико Кришито
13 Луиш Нету
7 Виктор де Паула Жулиану
22 Артем Дзюба
9 Александр Кокорин
21 Франсиско Фернандес Хави Гарсия 65′
2 Александр Анюков 83′
17 Олег Шатов
8 Жозе да Силвейра Маурисиу 80′
33 Эрнани
10 Мигел Алвеш Данни (к) 82′
24 Йоан Молло
Статистика
4 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 1
6 Удары (всего) 10
0 Удары в створ 2
0 Штанги, перекладины 1
2 Угловые 2
20 Фолы 12
1 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Александр Егоров (Саранск, Россия)
Боковой судья Алексей Лунев (Новосибирск, Россия)
Боковой судья Алексей Стипиди (Краснодар, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
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Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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