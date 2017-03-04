ЦСКА и «Зенит» сыграли вничью в Москве

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Встреча завершилась вничью — 0:0.



В первом тайме зрители наблюдали закрытую игру, и по-настоящему опасных моментов создать не удалось ни одной команде.



На 58-й минуте мяч после удара Жозе Маурисио угодил в штангу ворот Игоря Акинфеева. На 72-й минуте Понтус Вернблум получил вторую жёлтую карточку и был удалён.