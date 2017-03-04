ЦСКА и «Зенит» сыграли вничью в Москве
В матче 18-го тура российской
Премьер-Лиги ЦСКА принимал «Зенит».
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Видимо, что-то случилось...
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Встреча завершилась вничью — 0:0.
В первом тайме зрители наблюдали закрытую игру, и
На 58-й минуте мяч после удара Жозе Маурисио угодил в штангу ворот Игоря Акинфеева. На 72-й минуте Понтус Вернблум получил вторую жёлтую карточку и был удалён.
Оставшись вдесятером,
В таблице российской
|Виктор Гончаренко
|Мирча Луческу
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|4
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|1
|6
|Удары (всего)
|10
|0
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|1
|2
|Угловые
|2
|20
|Фолы
|12
|1
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Александр Егоров (Саранск, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Лунев (Новосибирск, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Стипиди (Краснодар, Россия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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