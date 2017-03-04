Фанаты «Зенита» и ЦСКА пытались сжечь друг друга на трибуне

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На одной из трибун московского стадиона «ВЭБ-Арена» вообще развели костёр. Разнять ультрас удалось стюардам. Позже к обеспечению порядка на матче подключился и ОМОН. Инцидент произошел между 15-й и 20-й минутами встречи. Всего в потасовке участвовали около 10 человек.