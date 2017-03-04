Фанаты «Зенита» и ЦСКА пытались сжечь друг друга на трибуне
На матче футбольного чемпионата России между ЦСКА и «Зенитом» болельщики устроили беспорядки, передает телеканал «Россия 24».
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На одной из трибун московского стадиона «ВЭБ-Арена» вообще развели костёр. Разнять ультрас удалось стюардам. Позже к обеспечению порядка на матче подключился и ОМОН. Инцидент произошел между 15-й и 20-й минутами встречи. Всего в потасовке участвовали около 10 человек.
Главные тренеры
|Виктор Гончаренко
|Мирча Луческу
Составы
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Статистика
|4
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|1
|6
|Удары (всего)
|10
|0
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|1
|2
|Угловые
|2
|20
|Фолы
|12
|1
|Офсайды
|4
Судьи
|Главный судья
|Александр Егоров (Саранск, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Лунев (Новосибирск, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Стипиди (Краснодар, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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