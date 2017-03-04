В «Томи» надеются полностью погасить задолженности по зарплате к концу марта
Генеральный директор «Томи» Руслан Киселёв сообщил, что клуб начал погашать задолженности по заработной плате и рассчитывает полностью рассчитаться с футболистами к концу марта.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
На этой неделе стало известно, что спонсор «Томи» — «Газпром нефть» — направил клубу 200 млн рублей на погашение долгов.
«Ребята получили деньги. За сколько месяцев? Каждый
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter