В «Томи» надеются полностью погасить задолженности по зарплате к концу марта

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На этой неделе стало известно, что спонсор «Томи» — «Газпром нефть» — направил клубу 200 млн рублей на погашение долгов.



«Ребята получили деньги. За сколько месяцев? Каждый по-разному. С теми футболистами, которые покинули “Томь”, тоже рассчитались — с кем-то частично, с кем-то полностью. Надеемся, полностью погасим задолженности к концу марта», — сказал Киселёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.