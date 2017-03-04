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4 марта 2017, 18:26 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

В «Томи» надеются полностью погасить задолженности по зарплате к концу марта

Генеральный директор «Томи» Руслан Киселёв сообщил, что клуб начал погашать задолженности по заработной плате и рассчитывает полностью рассчитаться с футболистами к концу марта.

Генеральный директор Томи Руслан <span class=error>Киселёв</span> сообщил что клуб начал погашать задолженности по заработной плате и рассчитывает полностью рассчитаться с футболистами к концу марта. Увеличить
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На этой неделе стало известно, что спонсор «Томи» — «Газпром нефть» — направил клубу 200 млн рублей на погашение долгов.

«Ребята получили деньги. За сколько месяцев? Каждый по-разному. С теми футболистами, которые покинули “Томь”, тоже рассчитались — с кем-то частично, с кем-то полностью. Надеемся, полностью погасим задолженности к концу марта», — сказал Киселёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.

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