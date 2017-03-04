Футболист «Томи»: игроки «Ростова» Полоз и Азмун вскоре вырастут в звезд

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Работа и игра футбольного клуба «Ростов» вызывают уважение, вскоре в команде вырастут свои звезды. Такое мнение ТАСС высказал полузащитник «Томи» Артем Попов.

В пятницу «Томь» и «Ростов» встретились в рамках 18-го тура чемпионата России. Ростовчане выиграли со счетом 6:0. «На самом деле, хочется выразить большое уважение их тренерскому штабу, ведь раньше команда вообще в зоне вылета стояла и никаких надежд не подавала. Видно, что ребята все друг за друга, все, как по ниточке. Очень хорошая команда, я ей симпатизирую», — поделился впечатлениями Попов.

«Ростову» в четверг предстоит дома провести первый матч 1/8 финала Лиги Европы с английским «Манчестер Юнайтед». Попов считает, что ростовчане способны сломить сопротивление команды Жозе Моуринью в случае определенной удачи.

«Вы же знаете, что дисциплина бьет класс, можно собрать одних звезд в команде, но если у них не будет сыгранности и самоотдачи, не будет и результата, — отметил Попов. — Здесь (“Ростов”) живой пример, видно, как ребята выросли. Думаю, в дальнейшем в их команде появятся и звезды — например, Полоз, Азмун, некоторые молодые ребята. Думаю, они еще больше прибавят, и у них будут более серьезные клубы в карьере».

«Знаете, “Ростов” — неожиданная команда, обыгрывала “Баварию”. Почему бы не повторить с “Манчестер Юнайтед”? Да, есть цены на игроков, статистика, цифры, но там такие же люди играют, сделанные из того же теста. Плюс ко всему это футбол, здесь многое может произойти; все будет зависеть от того, как поведет себя фортуна в конкретный день и час», — также сказал собеседник ТАСС.