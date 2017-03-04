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4 марта 2017, 16:22 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Дубль Георгиева помог «Оренбургу» разгромить тульский «Арсенал»

В матче 18-го тура российской Премьер-Лиги «Оренбург» на своём поле со счётом 3:0 разгромил тульский «Арсенал».

В матче 18-го тура российской <nobr>Премьер-Лиги</nobr> Оренбург на своём поле со счётом 3:0 разгромил тульский Арсенал. Увеличить
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«Оренбург» вышел вперёд уже на 3-й минуте, когда Благой Георгиев реализовал стандартное положение. На 21-й минуте болгарин сумел оформить дубль, когда забил пенальти. Окончательный результат через пять минут после начала второго тайма установил Роман Воробьёв.

Благодаря победе «Оренбург» (15 очков) поднялся на 12-е место в таблице РФПЛ. «Арсенал» (12 очков) располагается на предпоследнем месте.

В следующем туре «Оренбург» 11 марта ожидает гостевая игра с «Рубином», а «Арсенал» 10 марта сыграет дома с «Уралом».
Все голы матча «Оренбург» — «Арсенал» можно посмотреть в официальном «твиттере» РФПЛ.

4.03.2017 14:00 основной раунд: 18-й тур Газовик
Оренбург 3:0 Арсенал Т
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Роберт Евдокимов Сергей Кирьяков
Голы
3′ Благое Георгиев 40
21′ Благое Георгиев 40
50′ Роман Воробьев (М. Дюриш) 5
Составы
Михаил Кержаков 41
Михаил Сиваков 3
74′ Владимир Полуяхтов 2
Андрей Малых 12
Адессойе Ойеволе (к) 58
Роман Воробьев 5
Вадим Афонин 29
Благое Георгиев 40
68′ Игорь Коронов 24
Сергей Бреев 23
13′ 78′ Максим Григорьев 48
Денис Попович 32
85′ Михал Дюриш 16
Элгуджа Лобжанидзе 45
25 Владимир Габулов (к)
9 Кирилл Комбаров
13 Стоппила Сунзу
6 Максим Беляев
18 Никита Бурмистров 70′
39 Игорь Горбатенко 37′
62 Александру Бурчану
98 Михаил Александров
21 Херсон Вергара 46′
26 Мусса Думбья
86 Иван Каменов Иванов 76′
84 Олег Власов
88 Игорь Шевченко 85′
19 Федерико Иван Расич
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 3
6 Удары (всего) 13
5 Удары в створ 5
5 Угловые 6
15 Фолы 9
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)
Боковой судья Вячеслав Семенов (Гатчина, Россия)
Боковой судья Арам Петросян (Бронницы, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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