Дубль Георгиева помог «Оренбургу» разгромить тульский «Арсенал»
В матче 18-го тура российской
Премьер-Лиги «Оренбург» на своём поле со счётом 3:0 разгромил тульский «Арсенал».
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«Оренбург» вышел вперёд уже на 3-й минуте, когда Благой Георгиев реализовал стандартное положение. На 21-й минуте болгарин сумел оформить дубль, когда забил пенальти. Окончательный результат через пять минут после начала второго тайма установил Роман Воробьёв.
Благодаря победе «Оренбург» (15 очков) поднялся на 12-е место в таблице РФПЛ. «Арсенал» (12 очков) располагается на предпоследнем месте.
В следующем туре «Оренбург» 11 марта ожидает гостевая игра с «Рубином», а «Арсенал» 10 марта сыграет дома с «Уралом».
Все голы матча «Оренбург» — «Арсенал» можно посмотреть в официальном «твиттере» РФПЛ.
|Роберт Евдокимов
|Сергей Кирьяков
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|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|3
|6
|Удары (всего)
|13
|5
|Удары в створ
|5
|5
|Угловые
|6
|15
|Фолы
|9
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)
|Боковой судья
|Вячеслав Семенов (Гатчина, Россия)
|Боковой судья
|Арам Петросян (Бронницы, Россия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
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- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
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- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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