Дубль Георгиева помог «Оренбургу» разгромить тульский «Арсенал»

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«Оренбург» вышел вперёд уже на 3-й минуте, когда Благой Георгиев реализовал стандартное положение. На 21-й минуте болгарин сумел оформить дубль, когда забил пенальти. Окончательный результат через пять минут после начала второго тайма установил Роман Воробьёв.



Благодаря победе «Оренбург» (15 очков) поднялся на 12-е место в таблице РФПЛ. «Арсенал» (12 очков) располагается на предпоследнем месте.



В следующем туре «Оренбург» 11 марта ожидает гостевая игра с «Рубином», а «Арсенал» 10 марта сыграет дома с «Уралом».

Все голы матча «Оренбург» — «Арсенал» можно посмотреть в официальном «твиттере» РФПЛ.